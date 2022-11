Canada ordonă unor companii chineze să-şi cedeze participaţiile în sectorul mineralelor rare

Potrivit unui comunicat, cele trei companii sunt Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources Co Ltd, Chengze Lithium International Limited şi Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd.



Decizia a fost luată după examinări realizate 'în mod aprofundat' de organismele canadiene responsabile cu securitatea naţională şi informaţiile, a justificat ministrul inovaţiei, ştiinţelor şi industriei, François-Philippe Champagne.



'Canada va continua să primească investiţii străine directe, dar va acţiona în mod decisiv în cazul unor investiţii ce constituie o ameninţare pentru securitatea noastră naţională şi lanţurile noastre de aprovizionare cu minerale critice, atât la nivel naţional, ca şi în străinătate', a adăugat ministrul.



Măsura survine la cinci zile după ce Canada a anunţat o înăsprire a reglementărilor în materie de investiţii în domeniul mineralelor rare pentru companii de stat străine.



Investiţiile unor societăţi publice străine în 'mineralele critice' canadiene nu vor mai fi aprobate decât 'cu titlu excepţional', a avertizat săptămâna trecută guvernul federal.



Ottawa a întocmit o listă de 31 minerale zise 'critice' pentru 'prosperitatea economică durabilă a Canadei', listă în care sunt incluse în principal cobaltul, litiul şi manganul, utilizate la panouri solare, eoliene şi baterii pentru vehicule electrice.



În ultimele două decenii, China principalul producător mondial de pământuri rare, a investit miliarde de dolari în Canada pentru a-şi asigura o aprovizionare cu metale rare.

Olanda, veriga slabă a influenței chineze din Europa. Birourile ilegale de poliție care vizau dizidenții vor fi, în sfârșit, închise

Ministrul olandez de externe Wopke Hoekstra a dispus închiderea imediată a unor birouri de poliţie ilegale create de China în oraşele Amsterdam şi Rotterdam, conform unor relatări de marţi din media, preluate de DPA.

Hoekstra a precizat că l-a informat pe ambasadorul Chinei de această decizie, a transmis agenţia olandeză de ştiri ANP.



El a spus că aceste birouri de poliţie sunt "inacceptabile" şi că autorităţile olandeze nu şi-ar fi dat niciodată consimţământul. Ministerul va investiga acum ce activităţi se desfăşurau în aceste birouri.



Media au relatat săptămâna trecută despre aceste birouri chineze ilegale, în contextul unor indicii că, sub acoperirea acestor 'centre de servicii', autorităţile chineze pun de fapt presiune asupra disidenţilor care au plecat din ţară.



Potrivit ministrului de externe, astfel de birouri există şi în alte ţări europene.



China susţine că cetăţenii săi pot, de exemplu, să îşi prelungească permisele de conducere în astfel de birouri. Însă chiar şi pentru astfel de sarcini consulare este nevoie de aprobarea autorităţilor din ţara gazdă, a explicat Hoekstra.



Conform relatărilor din media, aceste birouri ar fi facilitat de asemenea politicile chineze din străinătate şi colectarea de informaţii, notează Agerpres.

