Camera Reprezentanţilor a votat pentru publicarea documentelor de anchetă în cazul Epstein

Camera Reprezentanţilor din SUA, controlată de republicani, a votat marţi pentru a impune publicarea dosarelor Departamentului de Justiţie privind defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, un rezultat împotriva căruia preşedintele Donald Trump s-a luptat timp de luni de zile înainte de a renunţa în cele din urmă la opoziţia sa, relatează Reuters și Agerpres.

La două zile după schimbarea bruscă de opinie a lui Trump, măsura a fost adoptată cu 427 voturi pentru şi unul împotrivă, astfel că Senatul va primi acum spre examinare o rezoluţie care impune publicarea tuturor înregistrărilor neclasificate despre Epstein. Nu există însă nicio certitudine că liderul republican al majorităţii din Senat va organiza măcar un vot acolo, precizează AFP.

Conflictul public şi tot mai acerb dintre republicani pe tema dosarelor Epstein a fracturat relaţiile dintre Trump şi unii dintre cei mai înfocaţi susţinători ai săi.

Victime ale presupusurilor abuzuri ale lui Epstein au cerut publicarea înregistrărilor

Înainte de vot, aproximativ 20 de supravieţuitoare ale presupuselor abuzuri ale lui Epstein s-au alăturat unui trio de aleşi democraţi şi republicani în faţa Capitoliului SUA pentru a cere publicarea înregistrărilor. Femeile ţineau fotografii cu ele mai tinere, vârsta la care au spus că l-au întâlnit pentru prima dată pe Epstein, un finanţator din New York care a fraternizat cu unii dintre cei mai puternici bărbaţi din ţară.

Scandalul Epstein a fost un spin politic în coasta lui Trump timp de luni de zile, parţial pentru că a amplificat teoriile conspiraţiei despre Epstein în faţa propriilor susţinători, comentează Reuters.

Mulţi alegători ai lui Trump cred că administraţia acestuia a muşamalizat legăturile lui Epstein cu figuri puternice şi a ascuns detaliile legate de moartea sa, care a fost considerată o sinucidere, într-o închisoare din Manhattan în 2019.

În ciuda schimbării poziţiei sale faţă de proiectul de lege, preşedintele republican rămâne furios din cauza atenţiei acordate cazului Epstein, adaugă Reuters. Marţi, el a spus despre un reporter care a întrebat despre acest caz în Biroul Oval că este "persoană groaznică". În plus, Trump a afirmat că postului de televiziune ABC, pentru care lucra jurnalistul, ar trebui să i se retragă licenţa.