€ 5.0859
|
$ 4.3906
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0859
|
$ 4.3906
 
DCNews Stiri Camera Reprezentanţilor a votat pentru publicarea documentelor de anchetă în cazul Epstein
Data actualizării: 22:17 18 Noi 2025 | Data publicării: 22:17 18 Noi 2025

Camera Reprezentanţilor a votat pentru publicarea documentelor de anchetă în cazul Epstein
Autor: Ioan-Radu Gava

Trump îi îndeamnă pe republicani să voteze pentru desecretizarea celebrelor dosare Epstein Trump îi îndeamnă pe republicani să voteze pentru desecretizarea celebrelor dosare Epstein / Sursa foto: Agerpres
 

Camera Reprezentanților din Statele Unite ale Americii, controlată de Partidul Republican, a votat pentru publicarea documentelor de anchetă în cazul Epstein.

Camera Reprezentanţilor din SUA, controlată de republicani, a votat marţi pentru a impune publicarea dosarelor Departamentului de Justiţie privind defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, un rezultat împotriva căruia preşedintele Donald Trump s-a luptat timp de luni de zile înainte de a renunţa în cele din urmă la opoziţia sa, relatează Reuters și Agerpres.

La două zile după schimbarea bruscă de opinie a lui Trump, măsura a fost adoptată cu 427 voturi pentru şi unul împotrivă, astfel că Senatul va primi acum spre examinare o rezoluţie care impune publicarea tuturor înregistrărilor neclasificate despre Epstein. Nu există însă nicio certitudine că liderul republican al majorităţii din Senat va organiza măcar un vot acolo, precizează AFP.

Conflictul public şi tot mai acerb dintre republicani pe tema dosarelor Epstein a fracturat relaţiile dintre Trump şi unii dintre cei mai înfocaţi susţinători ai săi.

Victime ale presupusurilor abuzuri ale lui Epstein au cerut publicarea înregistrărilor

Înainte de vot, aproximativ 20 de supravieţuitoare ale presupuselor abuzuri ale lui Epstein s-au alăturat unui trio de aleşi democraţi şi republicani în faţa Capitoliului SUA pentru a cere publicarea înregistrărilor. Femeile ţineau fotografii cu ele mai tinere, vârsta la care au spus că l-au întâlnit pentru prima dată pe Epstein, un finanţator din New York care a fraternizat cu unii dintre cei mai puternici bărbaţi din ţară.

Scandalul Epstein a fost un spin politic în coasta lui Trump timp de luni de zile, parţial pentru că a amplificat teoriile conspiraţiei despre Epstein în faţa propriilor susţinători, comentează Reuters.

Mulţi alegători ai lui Trump cred că administraţia acestuia a muşamalizat legăturile lui Epstein cu figuri puternice şi a ascuns detaliile legate de moartea sa, care a fost considerată o sinucidere, într-o închisoare din Manhattan în 2019.

În ciuda schimbării poziţiei sale faţă de proiectul de lege, preşedintele republican rămâne furios din cauza atenţiei acordate cazului Epstein, adaugă Reuters. Marţi, el a spus despre un reporter care a întrebat despre acest caz în Biroul Oval că este "persoană groaznică". În plus, Trump a afirmat că postului de televiziune ABC, pentru care lucra jurnalistul, ar trebui să i se retragă licenţa.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cazul epstein
camera reprezentantilor
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Ilona Brezoianu a născut: primele imagini cu bebelușul
Publicat acum 6 minute
Știai asta despre San Marino? Ce trebuie să știi despre adversara tricolorilor. „Legătura” cu Sectorul 6
Publicat acum 10 minute
Ciolacu: Dacă se întâmplă așa ceva, votez la vedere moțiunea de cenzură!
Publicat acum 28 minute
Roberta Metsola, prezentă la expoziția „România Multiculturală”, organizată de Maria Georgiana Teodorescu
Publicat acum 36 minute
Ciprian Ciucu anunță semnarea pactului pentru salvarea Parcului IOR
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 55 minute
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 17 Noi 2025
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 17 Noi 2025
Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close