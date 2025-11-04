Călin Georgescu și-a salutat fanii în stilul lui Becali. S-a urcat pe pragul mașinii - FOTO

Mai multe persoane și admiratori s-au strâns în fața sediului Secției de Poliție Buftea pentru a-l aplauda și susține pe Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale a dat mâna cu ei și le-a zâmbit.

La plecare, Călin Georgescu i-a salutat într-un mod inedit, în stilul lui Gigi Becali, care obișnuiește să se urce pe pragul mașinii sau chiar pe capotă, atunci când sărbătorește o victorie la fotbal.

Călin Georgescu, urcat pe pragul mașinii, în ovațiile fanilor săi

Călin Georgescu s-a urcat pe pragul mașinii și le-a făcut cu mâna admiratorilor săi, care au apreciat gestul fostului candidat la prezidențiale.

Noi declarații despre alegerile de la Primăria București

”Am avut o declarație duminică pe care sunt convins că ați văzut-o toți. Ce pot să spun, eu consider că este o farsă, adică toate aceste alegeri sunt o farsă și nu pot să... nu am de ce să comentez o farsă! Asta este tot”, a declarat Călin Georgescu, despre alegerile de la Primăria București.

Alte declarații ale lui Călin Georgescu

”Când sufletul unui popor se ridică, nimeni nu poate să îl îngenuncheze, la fel și în cazul meu. Când un sistem întreg este împortiva ta este dovada că ești pe drumul cel drept și nu ești singur.

Eu m-am ridicat prin credință, nu prin puterea mea. Dumnezeu m-a întărit atunci când oamenii m-au judecat și această încercare nu m-a doborât, ci m-a învățat că adevărata putere vine din rugăciune și din liniștea celui care așteaptă și nu urăște, pentru că iubirea și, de fapt, iertarea în mod special nu este semn de slăbiciune, ci o biruință. Asta vreau să învețe poporul român.

Să fie foarte clar, România nu este o colonie, România nu este un câmp de experimente politice, iar legea se face la București, nu la Paris”, a mai spus Călin Georgescu, la ieșirea din sediul Secției de Poliție Buftea.

