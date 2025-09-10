Data publicării:

Căldura extremă, o amenințare tot mai mare pentru Cupa Mondială din 2026: Riscurile vor crește dacă nu luăm măsuri drastice

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
canicula caldura - Foto: Freepik @h9images
canicula caldura - Foto: Freepik @h9images

Un raport de mediu avertizează că mai multe stadioane din America de Nord, gazde ale Cupei Mondiale 2026, riscă să fie grav afectate de valuri de căldură extremă, punând în pericol desfășurarea meciurilor.

Un nou studiu avertizează că turneul final al Cupei Mondiale din 2026 ar putea fi ultimul organizat în America de Nord fără măsuri serioase de adaptare la schimbările climatice. Cercetarea pune accent pe amenințările tot mai mari generate de episoadele meteo extreme.

Analiza, intitulată „Pitches in Peril” și realizată de Football for the Future, Common Goal și Jupiter Intelligence, arată că zece dintre cele 16 arene care vor găzdui meciuri sunt deja expuse unui risc major de stres termic.

Conform previziunilor, până în 2050 aproape nouă din zece stadioane din regiune vor fi nevoite să adopte soluții pentru a face față căldurii sufocante, iar o treime dintre ele vor avea probleme grave de apă, cu cererea depășind oferta disponibilă.

Studiul nu se limitează doar la ediția din 2026, ci examinează și perspectivele pentru Cupele Mondiale din 2030 și 2034, precum și modul în care temperaturile crescute afectează terenurile de antrenament la nivel local, unde și-au început cariera 18 mari jucători ai fotbalului mondial.

„Ca cineva venit din Spania, nu pot să ignor criza climatică”, a spus fostul internațional Juan Mata, campion mondial, care a amintit de inundațiile devastatoare de la Valencia din anul precedent. „Fotbalul i-a adus întotdeauna pe oameni împreună, dar acum ne reamintește și ce putem pierde.”

Potrivit raportului, 14 dintre cele 16 stadioane din SUA, Canada și Mexic au depășit deja în 2025 pragurile de siguranță în fața a trei mari riscuri climatice

Un semnal de alarmă s-a văzut deja la Campionatul Mondial al Cluburilor din Statele Unite, unde sportivii au descris condițiile drept imposibile. Vremea extrem de călduroasă și furtunile puternice au obligat FIFA să introducă schimbări precum pauze pentru hidratare, bănci la umbră și ventilatoare pentru jucători.

Potrivit raportului, 14 dintre cele 16 stadioane din SUA, Canada și Mexic au depășit deja în 2025 pragurile de siguranță în fața a trei mari riscuri climatice: căldura excesivă, ploile torențiale și inundațiile.

Treisprezece dintre ele înregistrează cel puțin o zi pe vară în care indicele WBGT atinge 32°C - valoarea stabilită de FIFA pentru pauze de hidratare, folosită internațional ca măsură a stresului termic resimțit de corp.

În orașe precum Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Miami și Monterrey, această limită este depășită chiar și două luni pe an.

"Pe măsură ce înaintăm în deceniu, riscurile vor continua să crească, dacă nu adoptăm măsuri drastice"

Mai mult, zece stadioane trec vara prin zile cu un WBGT de 35°C, considerată limita maximă de adaptabilitate a organismului uman la căldura extremă. Cele mai afectate sunt Dallas, cu 31 de zile, și Houston, cu 51 de zile.

Deși stadioanele din Dallas și Houston vor beneficia de acoperișuri pentru a diminua căldura, raportul subliniază că impactul climei depășește cu mult arenele mari. Terenul natal al lui Mo Salah, din Egipt, ar putea fi impracticabil mai mult de o lună pe an, iar locul unde s-a format William Troost-Ekong, căpitanul Nigeriei, riscă până în 2050 să ajungă la 338 de zile de căldură extremă anual.

„Pe măsură ce înaintăm în deceniu, riscurile vor continua să crească, dacă nu adoptăm măsuri drastice, cum ar fi mutarea competițiilor în lunile de iarnă sau în regiuni mai răcoroase”, a explicat Piers Forster, directorul Priestley Centre for Climate Futures din Leeds.

Documentul, cu o întindere de 96 de pagini, solicită fotbalului global să atingă neutralitatea climatică până în 2040 și să vină cu planuri clare de reducere a emisiilor, dar și organizatorilor de turnee să creeze fonduri dedicate adaptării.

Un alt aspect relevat: 91% dintre cei 3.600 de suporteri intervievați în SUA, Canada și Mexic doresc ca ediția din 2026, cea mai amplă din istorie, să fie un exemplu de sustenabilitate.

Cu toate acestea, având în vedere cele 48 de echipe participante și 104 meciuri pe întreg continentul, un raport recent realizat de Scientists for Global Responsibility (SGR), împreună cu Environmental Defense Fund și Sport for Climate Action Network, avertizează că va fi cea mai „nocivă pentru climă” ediție de până acum, conform Reuters.

CITEȘTE ȘI: America scumpește accesul pentru turiști: Costuri aproape duble pentru vizitatorii din țări partenere

