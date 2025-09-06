America scumpește accesul pentru turiști: Costuri aproape duble pentru vizitatorii din țări partenere

Începând cu 30 septembrie, turiștii din peste 40 de state aliate Statelor Unite vor achita aproape dublu pentru intrarea pe teritoriul american, după ce administrația Trump a decis majorarea taxelor pentru autorizarea călătoriilor și alte formalități de frontieră.

Călătorii din mai multe state aliate ale Statelor Unite vor fi nevoiți să achite sume mai mari pentru a intra pe teritoriul american, relatează CNN. Administrația Trump a introdus așa-numita „Mare Factură Frumoasă”, care prevede creșterea taxelor aplicate prin Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA). Acest sistem este folosit de cetățenii din peste 40 de țări scutite de viză, inclusiv Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, Israel, majoritatea statelor europene, dar și Qatar.

Până în prezent, taxa era de 21 de dolari. Din 30 septembrie însă, suma se ridică la 40 de dolari. Tot atunci se modifică și costurile pentru formularul I-94, necesar la trecerile terestre în SUA: de la 6 dolari, tariful urcă la 30 de dolari. În plus, cetățenii chinezi vor fi obligați să plătească 30 de dolari pentru înscrierea în sistemul EVUS (Electronic Visa Update System).

Interesul vizitatorilor străini pentru SUA este deja în scădere. Pierderile se ridică la 12,5 miliarde de dolari

Autoritățile au anunțat aceste schimbări prin Federal Register și au precizat că ele vor intra în vigoare la finalul lunii septembrie. De asemenea, este planificată o nouă taxă de „integritate a vizei”, în valoare de 250 de dolari, aplicabilă vizitatorilor din țările care nu beneficiază de scutirea de viză. Totuși, Departamentul pentru Securitate Internă a recunoscut că această măsură necesită „coordonare interinstituțională înainte de implementare”.

Creșterile vin într-un moment dificil pentru sectorul turistic american. CNN notează că interesul vizitatorilor străini pentru SUA este deja în scădere. „Mulți canadieni și alți vizitatori internaționali evită acum SUA”, a explicat jurnalista Natasha Chen. Conform estimărilor Consiliului Mondial al Turismului și Călătoriilor, pierderile se ridică la 12,5 miliarde de dolari numai în 2025, Statele Unite fiind singura țară dintre cele 184 analizate unde se anticipează o contracție a turismului.

Avocatul de imigrație Steven Brown, din Houston, consideră că majorările deja aprobate nu vor reprezenta „un obstacol” real pentru cei mai mulți vizitatori. Totuși, el avertizează că taxa de integritate a vizei ridică multe semne de întrebare. „Va fi interesant de urmărit, pentru că există multe întrebări”, a spus acesta pentru CNN Travel. „Plătim taxa, dar cum se rambursează? Cine verifică respectarea regulilor? Cum dovedești conformitatea?”

CITEȘTE ȘI: Trump îl sprijină pe Kennedy Jr. în acțiunile sale legate de vaccinuri, în pofida scandalului din Congres: Are intenții foarte bune și idei puțin diferite

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News