Data actualizării: 22:29 28 Oct 2025 | Data publicării: 22:27 28 Oct 2025

Câini albaștri la Cernobîl. Imaginile care au făcut înconjurul planetei - Video
Autor: Andrei Itu

pericol-nuclear_69928400 Câini albaștri la Cernobîl. Imaginile care au făcut înconjurul planetei Colaj: Freepik, Pxhere
 

Persoanele care au grijă de câinii fără stăpân din zona Cernobîl au văzut câțiva patrupezi cu blană albastră. Este o premieră bizară!  

Grupul Dogs of Chernobyl a distribuit un clip care arată mai multe haite de câini, unii dintre ei având blana parțial albastră.

”Nu erau albaștri săptămâna trecută. Nu cunoaștem motivul și încercăm să-i prindem ca să aflăm ce se întâmplă”, a evidențiat echipa în descrierea clipului postat pe Instagram și TikTok. ”Cel mai probabil, au intrat în contact cu un fel de substanță chimică”, scrie DailyMail.

De ce sunt câinii albaștri la Cernobîl

”O experiență foarte unică pe care trebuie să o discutăm. Câini albaștri din Cernobîl. Suntem pe teren capturând câini pentru sterilizare. Am dat peste trei câini care erau complet albaștri. Nu suntem siguri exact ce se întâmplă.  Oamenii din oraș ne întrebau de ce sunt câinii albaștri? Nu cunoaștem motivul și încercăm să-i prindem ca să aflăm ce se întâmplă. Cel mai probabil intră în contact cu vreun fel de substanță chimică. Par să fie foarte activi și, până în acest moment, nu am reușit să-i prindem”, este mesajul p stat pe o rețea socială.

Video

Chiar dacă au o culoare alarmantă, câinii par a fi ”foarte activi și sănătoși”. Din anul 2017, Dogs of Chernobyl are grijă de aproxape 700 de câini ce trăiesc în zona de excludere de aproape 25 de kilometri pătrați. Organizația le oferă hrana și îngrijiri medicale în permanență.

Descendenți ai animalelor de companie abandonate de la Cernobîl 

Acești câini sunt descendenții animalelor de companie abandonate, în momentul în care locuitorii au fost evacuaț, ca urmare a  dezastrului nuclear de la Cernobîl din anul 1986, un catastrofal accident nuclear din istorie.

Chiar dacă voluntarii nu știu ce anume a colorat în albastru câinii, internauții au indicat mai multe sugestii la comentarii, pe rețelele sociale. ”Blana cu nuanță albastră este rezultatul unei contaminări externe cu substanțe chimice, care poate fi spălată”, a scris un internaut pe TikTok.

”Sunt surprins că acești câini sunt încă suficient de fertili pentru a se reproduce, după ce au fost în contact cu zona contaminată atât de mult timp”, a scris o altă persoană.

Citiți și - Locul unde Putin își testează „Cernobîlul zburător", vizibil pe Google Earth - Foto în articol

 
 
  
 
 

caini albastri cernobil

caini albastri cernobil
