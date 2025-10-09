Locul unde Putin își testează „Cernobîlul zburător”, vizibil pe Google Earth - Foto în articol

Google Earth a actualizat imaginile din satelit ale arhipelagului arctic Novaya Zemlya, locul unde proiectanții de arme nucleare ai Rusiei testează cele mai noi invenții. „Nimeni nu are ceva asemănător”, declara Vladimir Putin în discursul său în fața Adunării Federale, în 2018.

Președintele se referea la Burevestnik, o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară, concepută să zboare la altitudine joasă și să aibă o rază de acțiune aproape nelimitată. Se spune că arma dispune și de un sistem de navigație aeriană capabil să evite sistemele inamice de apărare antirachetă. Totuși, proiectanții s-au confruntat cu o problemă majoră: racheta prezentată de Putin în 2018 nu funcționa.

În același an, publicația Barents Observer relata pentru prima dată îngrijorările norvegienilor legate de posibila radioactivitate provenită din testele de la Novaya Zemlya. Reactorul rachetei are un sistem de răcire în aer liber, ceea ce duce la eliberarea de materiale radioactive prin eșapament.

Racheta, numită „un Cernobîl zburător”

Fundația Bellona, o organizație de supraveghere care de zeci de ani monitorizează siguranța nucleară în Rusia, a numit ulterior noua rachetă a lui Putin „un Cernobîl zburător”.

Poligonul de testare se află la Pankovo, pe insula sudică a arhipelagului, la mai puțin de 900 km de colțul nord-estic al Norvegiei.

Au avut loc patru teste între noiembrie 2017 și februarie 2018. Toate rachetele s-au prăbușit la scurt timp după lansare, potrivit unei scurgeri de informații din serviciile de informații americane către presă. Cel mai lung zbor a durat puțin peste 2 minute și a acoperit o distanță de 35 km.

Pankovo a fost înființat la sfârșitul anilor 1950 ca un post secret de testare aeriană și comandament, cunoscut sub numele de Unitatea Militară 90214.

Există posibilitatea ca noi teste să fi fost făcute în această vară

În vara aceasta, la Pankovo s-a înregistrat o activitate record, potrivit Barents Observer. Nu se știe câte rachete au fost testate și nici câte s-au prăbușit în mare sau pe uscat, probabil undeva lângă fostul poligon pentru testele nucleare atmosferice, la nord de Strâmtoarea Matockhin.

Autoritățile de protecție împotriva radiațiilor din țările nordice nu au raportat până acum nicio măsurătoare suspectă de izotopi. Totuși, testele au loc, cel mai probabil, atunci când vântul bate spre nord sau nord-est, scrie sursa citată.

Complexul poste fi acum supravegheat prin satelit

Întregul arhipelag Novaya Zemlya este o zonă restricționată, iar spațiul aerian și apele din apropiere au fost închise pentru aviația și navigația civilă perioade lungi, din iulie până la sfârșitul lui septembrie.

Acum, Google Earth a actualizat imaginile pentru întreaga coastă vestică a insulei sudice din Novaya Zemlya. Fotografiile au fost realizate între 5 și 14 august.

Atât poligonul Pankovo, cât și baza aeriană militară Rogachevo, aflată mai la sud, pot fi acum studiate în detaliu pentru prima dată dintr-o sursă de imagini prin satelit disponibilă publicului.