Cafeaua reduce inflamația organismului și protejează creierul

Cafeaua, pe lângă efectul ei energizant, are multiple beneficii pentru organism.

Cafeaua reduce nivelul proceselor inflamatorii din organism, ceea ce creşte speranţa de viaţă. În plus, această băutură aromată are un efect benefic asupra organismului şi creierului, iar în cazul creierului, are chiar şi un efect de întinerire a organismului, scrie Rador.

Potrivit studiilor recente, cofeina ajută la prevenirea declinului cognitiv legat de vârstă. Băutura conţine mulţi polifenoli şi antioxidanţi, care întăresc direct creierul şi protejează intelectul de tulburările legate de vârstă. Cafeaua îmbunătăţeşte procesele creierului, ne ajută să gândim mai bine şi mai repede.

Ceaiul care ajută creierul să funcţioneze

„Am fost de vreo șapte ori în Japonia şi în India de vreo trei ori. I-am văzut pe japonezi cu ceaiul verde, ei nu prea beau cafea. Am văzut oameni foarte educaţi, cadre universitare, care beau ceai verde. Am citit un articol în care se spunea că ceaiul verde este bun şi pentru căile urinare. Nu ştiu care este adevărul, însă sigur e bun pentru creier”, a spus Vlad Ciurea.

„Desface anumite legături între celulele nervoase, plus hidratarea pe care o dă”, a subliniat acesta.

„Sunt adeptul ceaiului verde, însă dimineaţa, până în prânz”, a precizat Vlad Ciurea în cadrul emisiunii „Punctul de întâlnire”, moderată de Radu Tudor la Antena 3. Vezi mai multe AICI.

Cum ne influențează cafeaua creierul

"Beneficiul cafelei pentru creier este dovedit. Sunt anumiţi neurostimulatori, neurotransmiţători între celulele nervoase - celulele funcţionează printr-un chimism. Cafeaua stimulează acest chimism, deschide căile. Nu este bine să fie o cafea foarte tare - atunci tremur, transpir, bate inima mai tare. Elementul de plăcere de miros, plăcere de gust se şi implementează în creier - este şi acesta un mic drog. Cafeaua te stimulează şi îţi face şi plăcere. Vrei ca acea cafea să fie mai fierbinte, să fie la temperatura camerei? Cum preferă fiecare, dar cafeaua pentru fiinţa umană face foarte mare plăcere", a spus prof.dr. Vlad Ciurea, în emisiunea "Punctul de Întâlnire", de la Antena 3.

Cât despre faptul că cea mai bună ar fi cafeaua tare, acesta a mai spus: "Eu sunt în dezacord cu acest lucru pentru că organismul se obişnuieşte cu acest "bici", dar "biciul" nu este numai pentru creier, ci tot organismul se biciuieşte. Apoi, te obișnuești cu un nivel de drog sus. Lăsaţi-l mai mediu, ca să poţi să continui toată ziua. Este vorba de cafea... Că e mai concentrată, mai puţin concentrată, depinde de persoană, de gusturi, dar nu recomand acest bici de cafea foarte tare pentru organism". Citește continuarea AICI.

Rețeta de cafea a lui Beethoven

Faimosul compozitor nu-și începea ziua fără cafeaua pe care adora s-o bea singur, în tihnă. "Cafeaua era singurul lucru indispensabil din dieta lui", scrie biograful său, Anton Schindler, în cartea "Beethoven As I Knew Him" ("Beethoven, așa cum l-am cunoscut").

După cum și-a amintit Schindler, Beethoven folosea un aparat de cafea din sticlă, lucru destul de neobișnuit, și o cantitate exactă de cafea – 60 de boabe, nici mai mult, nici mai puțin. Potrivit Grunge, câteodată număra fiecare boabă în palmă, altă dată le potrivea din ochi, dar eroarea era mică, dacă exista. Oricum, toate cafelele făcute de el conțineau doar 60 de boabe, fie că erau pentru el, fie că le servea oaspeţilor care-i treceau pragul casei. Vezi mai multe AICI.

