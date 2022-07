Rețeta de cafea a lui Beethoven. La o ceaşcă măcina fix 60 de boabe

Faimosul compozitor nu-și începea ziua fără cafeaua pe care adora s-o bea singur, în tihnă. "Cafeaua era singurul lucru indispensabil din dieta lui", scrie biograful său, Anton Schindler, în cartea "Beethoven As I Knew Him" ("Beethoven, așa cum l-am cunoscut").

După cum și-a amintit Schindler, Beethoven folosea un aparat de cafea din sticlă, lucru destul de neobișnuit, și o cantitate exactă de cafea – 60 de boabe, nici mai mult, nici mai puțin. Potrivit Grunge, câteodată număra fiecare boabă în palmă, altă dată le potrivea din ochi, dar eroarea era mică, dacă exista. Oricum, toate cafelele făcute de el conțineau doar 60 de boabe, fie că erau pentru el, fie că le servea oaspeţilor care-i treceau pragul casei.

Rutina de dimineață

Atunci când mergea la cafeneaua din colțul străzii, ca să servească băutura preferată, Ludwig avea o rutină de la care nu se abătea niciodată. Intra prin spatele magazinului, stătea într-o încăpere privată doar atât cât era necesar pentru a-și citi ziarul de dimineața. Apoi pleca. Cei din jur, care aflau că Beethoven era prin preajmă, voiau să-l salute sau să-și prezinte omagiile în fața lui, însă compozitorul de-abia dacă scotea două cuvinte în fața străinilor. Schindler n-a precizat dacă Beethoven îl punea pe vânzător să numere 60 de boabe de cafea sau nu atunci când îi prepara cafeaua, însă e foarte posibil să se fi întâmplat asta, scrie Click.

Cafeaua, viciu de nestăpânit

Se pare că Ludwig a prins din plin cultura cafelei, care a de-abia începuse în Europa, după cum ne informează John A. Rice în „Music in the Age of Coffee” (n.r. „Muzica în epoca cafelei”). Cafeaua a intrat în Europa în secolul al XVII-lea, iar prima cafenea a fost deschisă în Londra în 1652. Obiceiul de-a bea cafea s-a răspndit rapid pe întregul continent, devenind un adevărat viciu pentru mulți.

Cât de bună era cafeaua lui Beethoven de fapt?

Câțiva barmani de la Green Farm Coffee Co. din Marea Britanie au testat reţeta. Au bănuit că aparatul de făcut cafea al lui Beethoven era un French Balloon Coffee Maker, iar un astfel de dispozitiv are două recipiente. Îl umplii pe cel de jos cu apă și-l pui apoi pe joc. Căldura impinge apa în recipientul de sus, după care se adaugă cafeaua. La final, scoți aparatul de pe foc, moment în care cafeaua se întoarce în recipientul de jos. Cei de la Green Farm Coffee Co. susțin că acele 60 de boabe nu erau sufieciente pentru un băutor din zilele noastre, obișnuit cu gusturile mai intense. Însă, chiar și așa, cafeaua iese destul bună și după rețeta lui Ludwig. „Trebuie să recunoaștem că rețeta lui Beethoven nu e cea mai rea din lume”, au declarat experții pe site-ul lor. Ca să testeze mai mult, au încercat rețeta cu 60 de boabe și la espressor și cafetieră. Au ajuns la concluzia că espresso-ul era decent, iar cafeaua făcută la cafetieră era prea slabă. „Sperăm că Beethoven avea gusturi mai bune de-atât!”, au declarat, mai în glumă, mai în serios, barmanii.

