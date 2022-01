Cadavrul unui bărbat, găsit pe șosea, lângă Cernica. Victima era dezbrăcată parțial. Detalii șocante

Descoperire macabră lângă Cernica. Un bărbat mort a fost găsit pe Șoseaua de Centură, la 200 de metri de Autostrada Soarelui. Oamenii legii spun că, potrivit primelor verificări, victima era dezbrăcată parțial. Poliția a fost anunțată de către un șofer de TIR care a observat trupul bărbatului pe stradă.

Din primele informații, cadavrul ar fi al unui cetățean străin (migrant), care se ascundea sub un TIR, potrivit unor surse Realitatea Plus. În timpul mersului, ar fi căzut de sub TIR, fiind grav rănit, survenind decesul. Ulterior, trupul său ar fost mâncat de câini. La fața locului s-au deplasat polițiștii din Pantelimon și ai Serviciului de Investigații Criminale.

„Este vorba despre un cadavru al unei persoane de sex masculin. Din primele verificări s-a constatat că victima este dezbrăcată parțial, prezintă o leziune deschisă în zona capului și mai multe echimoze pe corp. Se fac cercetări în vederea stabilirii cauzelor decesului”, au precizat reprezentanții IPJ Ilfov, scrie Realitatea.net.

Cadavrul unui bărbat, cărat la poștă de doi indivizi pentru a-i lua pensia

Cadavrul unui bărbat de 66 de ani a fost cărat de doi bărbați într-un oficiu poștal din Irlanda cu intenția de a-i ridica pensia acestuia. Potrivit rapoartelor, un pensionar mort a fost „sprijinit de doi bărbați” în timp ce trupul său a fost transportat în clădirea din County Carlow.

Se pare că inițial cei doi au mers singuri la poștă pentru a ridica pensia bărbatului în cauză, dar angajații le-au spus că nu pot să le dea lor banii și trebuie să se prezinte fie o rudă de-a bărbatului, fie Doyle în persoană. Indivizii s-au conformat și l-au luat pe Doyle decedat de acasă, l-au îmbrăcat cu un pulover și i-au pus o pălărie pe cap, apoi l-au cărat până la poștă.

Probabil au crezut că nimeni nu va sesiza nimic, dar angajații de la oficiul poștal au intrat la bănuieli. Aceștia i-au întrebat pe cei doi dacă bărbatul se simte bine, observând că bărbatul este susținut pentru a sta în picioare și nu vorbește. Nu s-au gândit însă că în fața lor s-ar putea afla un cadavru. Totuși, indivizii s-au panicat atunci când au fost luați la întrebări, le-au spus că Doyle ca a suferit un infarct, au lăsat cadavrul pe podea și au fugit. Vezi AICI mai mult.

