Cabral, nume CIUDAT pentru fiul său: Mă cert cu Andreea. Ea nu și nu, că nu-i place

Andreea și Cabral Ibacka au devenit părinți pentru a doua oară, de această dată părinți de băiat.

Cabral a fost cel care a făcut anunțul, pe rețelele de socializare.

"Gata. Totul bine. E băiat și e bine.

Andreea Ibacka e bine și ea.

Eu sunt acasă cu Namiko. Și vă mulțumesc din inima meu pentru toate urările pe care le-ați aruncat către noi azi. Și pe care vi le întorc cu drag.

P.S. E a treia oară. Și tot leșinat și plâns, plin de muci și vălelei sunt...", a scris el pe pagina de Facebook.

Ce nume ciudat vrea să-i pună Cabral fiului său

"Mă cert cu Andreea Ibacka prin video-call.

Eu îi spun că cel mai potrivit nume pentru băiat este RAGNAR.

Ea nu și nu, că nu-i place.

Vine Namiko și spune senină:

- Mie îmi place Leagăn, e nume foarte frumos", a scris Cabral pe pagina de Facebook.

Andreea Ibacka, prima reacție după ce a născut

"Am fost copleșită de foarte multe mesaje și emoții. Vă muțumesc din suflet! Am născut! Cabral, eu nu mai sunt grasă! Nu știu despre tine… Marți s-a întâmplat minunea din viața noastră. Am intrat în travaliu, așa cum mă așteptam, așa cum nu eram sigură că o să mi se întâmple pentru că prima oară în 41 de săptămâni nu a vrut să fie.

M-a dus soțul, sunt singură la maternitate, așa cum se întâmplă în perioada asta. Suntem foarte bine, atât eu, cât și bebe. Suntem mega fericiți, suntem niște norocoși", a declarat Andreea Ibacka pe pagina de Instagram.

Vedeta a dezvăluit că fiul ei a fost campion și a primit noa 10 la naștere. El cântărește 3420 de grame și are 52 de cm.

"De altfel, chiar mâine urmează să reîntregim rândurile. Să ajungem acasă, d-abia aștept, sunt atât de nerăbdătoare. Lucrurile decurg mai ușor decât data trecută, recuperarea vreau să spun. Bebe ste incredibil, este un băiețel super cuminte.

Nici nu știu cu cine seamănă, cu taică-su în niciun caz. Mănâncă, doarme, e foarte liniștit. La naștere a avut 3420 de grame și 52 de cm, nota 10, premiant. Astea sunt întrebările clasice, din oficiu am dorit să răspund. În rest, nimic ieșit din comun. Am fost pur și simplu zăpăcită de atâta dragoste și emoții, așa că pe parcurs o să vă povestesc mai mukte. Suntem foarte fericiți, sănătoși amândoi. D-abia așteptăm să ajungem acasă", a mai spus astrița.