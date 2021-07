Burlacul 2021. Ana Bene, declarații despre relația cu Andi, după finală

Ana, Simona și Melissa au ajuns în finala Burlacul 2021, difuzată aseară, 1 iulie. Melissa a fost eliminată de Andi Constantin, iar Ana și Simona au avut ocazia de a petrece câte 24 de ore alături de burlac.

După acest timp petrecut împreună, Andi a ales-o pe Ana Bene și i-a mărturisit că ar vrea să încerce să construiască împreună o relație trainică, mai ales că 'premisele sunt corecte și sănătoase'.

Ana Bene nu a comentat pe larg decizia lui Andi Constantin, în timpul finalei, fiind copleșită de emoții. Ulterior însă, ea a descris cum s-a simțit în acele momente.

'M-a impresionat gestul făcut de el'

'A fost un moment emoționant, moment în care m-a bucurat decizia pe care a luat-o, fiind una sinceră nu doar de dragul acestui show. Am fost în asentiment cu el. M-a impresionat gestul făcut de el și anume, acela că, decizia îmi aparține mie dacă vreau să ne cunoaștem mai bine.', a declarat Ana Bene pentru a1.ro.

Andi a considerat că nu e încă momentul pentru căsătorie și nu i-a oferit Anei inelul. Totuși, i-a dăruit brățara pe care a primit-o de la mama sa, 'pentru o femeie specială'. Câștigătoarea Sezonului 6, Ana Bene, a înțeles motivul și a apreciat și mai mult.

'Acea brațară pe care mi-a oferit-o are în spate o poveste foarte draguță, mama lui i-a dat acea brațară și i-a spus să o ofere unei femei speciale din viața lui, iar el mi-a oferit-o mie. Ceea ce înseamnă că sunt un om special pentru el, asa cum și el este un om special pentru mine, ne asemănăm din multe puncte de vedere, avem principii de viață comune pe anumite segmente.' a mai spus Ana Bene.

Andi Constantin, despre experiența 'Burlacul'

'A fost o experiență frumoasă, dar și obositoare pe alocuri. Am trăit multe, am simțit multe, acest proces scoate tot din tine, cred că tocmai de aceea la final realizezi de ce ai nevoie. Sincer, nu am luat în calcul nici stresul și apăsarea finalului și nici tensiunea pe care o resimt acum. Poate am fost puțin naiv și m-am aruncat cu capul înainte. A fost un drum care m-a pus în fața unor temeri pe care le aveam, am realizat care îmi sunt limitele și care îmi sunt cu adevărat dorințele. A fost de departe cea mai grea experiență și e dificil când știi că, în urma deciziei tale, cineva o să sufere', mărturisea Andi, înainte de a o alege pe Ana Bene.