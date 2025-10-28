€ 5.0844
Data publicării: 17:57 28 Oct 2025

Bulgaria lasă în urmă România prin "cea mai bună fabrică de pulberi" din UE. Contract de peste 1 mld. € cu Rheinmetall
Autor: Tiberiu Vasile

gunsmiths-arme_98983200 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @fabrikasimf
 

Bulgaria se mișcă mai rapid decât Bucureștiul în cursa pentru reindustrializarea apărării, semnând cu Rheinmetall un contract pentru construcția „celei mai bune fabrici de pulberi” din Europa.

Bulgaria și concernul german Rheinmetall au semnat marți un contract în valoare de peste 1 miliard euro pentru realizarea unei uzine destinate producerii de praf de pușcă și obuze de artilerie de 155 mm, potrivit Agerpres. 

Proiectul va fi implementat ca o asociere între Rheinmetall și VMZ‑Sopot, cea mai mare companie de stat bulgară în domeniul armamentului, în care partea germană va deține 51 %, iar partea bulgară 49 %. 

În timp ce Bucureștiul și-a încetinit proiectele în acest sector, Sofia avansează hotărât

Partea bulgară își va finanța contribuția printr-un împrumut accesat prin mecanismul SAFE al Uniunii Europene, mecanism care sprijină investițiile în industria apărării. 

Contractul a fost parafat de CEO-ul Rheinmetall, Armin Papperger, și de directorul VMZ, Ivan Getsov, într-o ceremonie organizată la sediul guvernului de la Sofia, în timp ce Bucureștiul și-a încetinit proiectele în acest sector.

„Odată cu semnarea acestui contract, marcăm începutul unui parteneriat strategic între statul bulgar și concernul german, care va schimba viitorul industriei de apărare bulgare”, a declarat premierul Rosen Zhelyazkov după momentul ceremoniei. 

"Viteza Bulgariei este fără precedent"

Papperger a menționat că fabrica va fi ridicată în termen de 14 luni și că Bulgaria va juca un rol important în aprovizionarea Europei și a ­NATO cu muniţii. „Viteza Bulgariei este fără precedent. Prin a doua noastră întâlnire, creăm una dintre cele mai bune fabrici din Europa”, a afirmat șeful Rheinmetall. 

Uzina va fi amplasată în localitatea Sopot, în centrul Bulgariei, la circa 200 km est de Sofia, și va avea o capacitate de producție estimată la 100.000 de proiectile pe an. 

Guvernul de la Sofia susține că proiectul va crea în jur de 1.000 de locuri de muncă și va restabili capacitatea de apărare a țării. Producţia va include praf de pușcă, obuze de artilerie de 155 mm, respectiv cele mai noi sisteme modulare de încărcătoare. 

Rheinmetall derulează o strategie de extindere în mai multe state europene pentru a-şi lărgi capacităţile de producţie. Compania are fuziuni și parteneriate cu alte firme de profil, precum Leonardo (Italia) şi Lockheed Martin (SUA). 

Acest acord, pe lângă impactul economic și industrial major pentru Bulgaria, reflectă și o mișcare semnificativă în consolidarea lanţurilor de aprovizionare cu muniţie în contextul actualelor tensiuni geopolitice din Europa, conform Agerpres.

