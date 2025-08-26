Bulgaria, investiție de 1 miliard de euro cu Rheinmetall. Ce vor produce vecinii de la sud

Gigantul european din domeniul apărării Rheinmetall (RHMG.DE) plănuiește să producă pulbere de pușcă și obuze de artilerie de 155 mm în Bulgaria, în baza a două acorduri de tip joint-venture, cu o investiție comună de peste 1 miliard de euro (1,17 miliarde de dolari), a anunțat marți compania germană.

Rheinmetall, unul dintre cei mai mari beneficiari ai efortului Europei de a-și consolida capacitățile de apărare după invazia Rusiei în Ucraina, a urmărit să încheie parteneriate pe tot continentul, pentru a-și extinde capacitatea de producție, scrie Reuters.

Boyko Borissov, liderul partidului de guvernământ de centru-dreapta GERB din Bulgaria, a scris luni într-o postare pe Facebook că s-a întâlnit cu directorul executiv al Rheinmetall, Armin Papperger, la sediul companiei din Düsseldorf, pentru a discuta despre cele două fabrici comune.

Borissov a precizat că a început discuțiile cu Papperger încă din luna martie privind o posibilă producție comună și că, în prezent, Bulgaria și Rheinmetall pregătesc planuri pentru fabricarea de pulbere și încărcături, precum și a obuzelor de 155 de milimetri, în conformitate cu standardele NATO.

Acordurile sunt așteptate să fie finalizate în următoarele trei săptămâni.

Rheinmetall investește în mai multe țări europene pentru a crea noi capacități de producție și menține alianțe cu alte companii de apărare, inclusiv cu Leonardo din Italia și Lockheed Martin din Statele Unite, pentru a răspunde cererii din piețele sale principale: Europa, Germania și Ucraina.

„Suntem încântați de încrederea pe care Bulgaria ne-a acordat-o și vom fi un partener de încredere și eficient pentru țară”, a transmis Rheinmetall într-un comunicat.

„Vom oferi mai multe detalii odată ce contractele vor fi semnate”, a adăugat compania.

