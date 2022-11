Bugnar s-a ales cu dosar penal după ce a căzut de pe bicicletă, pe o stradă pustie, și s-a rănit la barbă

Nu că asta trebuie să v-o povestesc, să nu râd singură. Azi, când mă întorceam de la sport, am căzut de pe bicicletă. Nu mai contează cum s-a întâmplat, esența e că singură, nederanjată de nimeni, pe o stradă pustie, am căzut ca pleașca și mi-am spart barba.

În stilu-mi complet neipohondru am venit acasă și am stat o vreme sperând că se vindecă văzând cu ochii. Nu s-a-ntâmplat, tot curgea sânge, practic, arătam bine pentru chestia cu halouinu', doar că eram un pic în contratimp. Bref, mă duc la urgență să-mi coasă barba. Acolo tre' să te duci la un chioșculet în stradă să scrie o doamnă ce-ai pățit și abia dup-aia intri în spital la urgențe minore (cazu' meu).

Prima poticnire a venit cu doamna. Zice: ce-aveți acolo? Că eu stăteam cu un șervet la barbă să nu-mi mai pătez și hainele dacă tot îmi distrusesem fatza. Dau servetu' la o parte și zic mi-am belit barba. Zice cum? Am căzut de pe bicicletă, zic. A! Zice, accident rutier! Nu, doamnă, eram singură pe stradă, pe trotuar, nimeni în jur și am căzut de pe bicicletă. Zice: e accident rutier, trebuie să chemăm poliția. Zic: bine, atunci am căzut pe scări. Zice: n-ați căzut. Ați căzut de pe bicicletă. Cum s-a-ntâmplat! Zic: doamnă!, dumneavoastră sunteți aici să mă ajutați să-mi cos barba, nu să faceți reconstituirea căzăturii mele, chiar nu puteți să vă vedeți de treabă?

Pleacă doamna cu foaia în adâncu' chioșcului, închide și-o ușa după ea și vine înapoi și-mi dă foaia, îmi zice un' să merg. Mă duc, o doctoriță tânără și mișto mă repară repede și se uită pe foaie. Aoleo! E accident rutier?

Zic, nu e, doamna doctor, femeia aia de la chioșc e un om rău. Nu e niciun accident rutier. După care vin acasă, viețuiesc și eu ca omu' cu barbă cusută și cu o julitură pe tot obrazu' și sună telefonu'. Număr ascuns. Răspund, un domn polițist, nu-i dau numele, deși l-am notat, care-mi zice că mă sună în legătură cu accidentu' rutier de astăzi. Îi zic că n-a fost, că eram eu păluga care-am căzut în barbă de pe bicicletă. Pe trotuar.

Zice: n-aveți voie cu bicicleta pe trotuar, decât dacă e bandă pentru biciclete. Zic: era bandă. Zice: unde? Zic: pe Kogălniceanu. Zice: ce număr? Zic: 49. Zice: au mai fost alte autovehicule implicate? Domnule, eram pe trotuar. Nimeni pe stradă. Am căzut în barbă, ce vreți de la mine? Zice: bine, o să întocmim un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și vă sunăm peste trei luni. Zic: domne, glumiți? Îmi faceți dosar că m-am vătămat pe mine corporal? Zice: așa e procedura. Vă sunăm peste trei luni, cât durează să rezolvăm dosaru'. Zic: domne, o să ajung să mă dau în judecată, să-mi plătesc despăgubiri, să mă bag la închisoare eu pe mine că m-am vătămat corporal din culpă?! Zice: n-avem ce să facem, așa e procedura, se face dosar. Zic păi, de-aia nu-s copaci în păduri că faceți dosare dacă-și lovește cineva deshtu' mic de la picior. Zice: mai aveți întrebări? Zic: pentru liniștea mea, vă mai întreb o dată dacă e o glumă. Zice: nu, o să fiți notificată peste trei luni. Deja râdeam ca proastă și omu' a închis. Eu atâta vreau să vă zic, dacă peste trei luni nu mai auziți nimic de mine, înseamnă că am luat-o pe pantă cu scrisu' din temniță să-mi micșorez pedeapsa. P.S. Nici nu i-am mai zis că mi-am julit și genunchii, că mă săltau direct” a scris actrița Lia Bugnar, pe Facebook.

