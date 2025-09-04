Bugetarul de lux din Cluj care încasează lunar aproape 40.000 de lei. Câștigă mai mult decât președintele țării

În România ”austerității”, unii bugetari dorm liniștiți. Par intangibili, bine ascunși într-un colț de țară, unde câștigă mai mult decât președintele statului. Un astfel de exemplu este Ion Pantelimon, șeful fostului RADP Cluj. Dacă vă uitați în declarația sa de avere, are o casă moștenită de soție, de locuit, și una de vacanță, o mașină și o remorcă. După o viață în slujba statului, ar părea aproape sărac. Declarația sa de avere nici nu se compară cu unor tineri intrați în politică. Pantelimon nu are depozite și nimic altceva semnificativ de trecut în declarația de avere.

Probabil banii săi sunt la saltea, una destul de încăpătoare, dacă ne uităm că este pensionar, unul care încasează aproximativ 2.300 de euro/lună. Pe lângă pensie, a rămas și pe funcție, câștigând lunar mai mult decât președintele țării, respectiv 6.000 de euro/lună. Un total ce depășește 8.000 de euro ca șef al fostei Regii Autonome a Domeniului Public, recent transformată în societate pe acțiuni (acum se numește Domeniul Public Napoca SA), arată presa locală.

În trecut, alte surse locale au mai scris despre Pantelimon. El locuia într-o vilă modernă, construită recent - la vremea aceea, în unul din cele mai selecte cartiere din oraș, scria ziardecluj.ro în 2017. Locuința de vacanță din declarația de avere apare achiziționată în 2017, însă nu coincide adresa.

