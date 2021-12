Buget transporturi 2022. Răzvan Cuc, anunţ din Parlament: Cu 20% mai mare decât în 2021. Principalele investiţii

Miercuri seara se dezbate în Parlamentul României bugetul de stat pentru anul 2022, votul urmând a se da, cel mai probabil, joi. Coaliţia PSD - PNL reuşeşte, astfel, să adopte bugetul înaintea finalului acestui an. Într-o intervenţie chiar din Parlament, acolo unde se dezbate bugetul, senatorul PSD Răzval Cuc, ministru al Transporturilor în Guvernul Dăncilă, a vorbit despre fondurile alocate sectorului transporturilor în anul 2022.

"Este un buget clar mărit, ceea ce arată că mare parte dintre investiţiile anunţate se vor realiza. Oricum, era un buget care, să spun aşa, continua multe dintre proiectele care au fost lansate în trecut şi în care - ca o ironie a sorţii - vorbim de proiecte lansate de către Partidul Social Democrat şi pe care tot Partidul Social Democrat le continuă şi merge mai departe cu ele", a spus senatorul Răzvan Cuc.

Parlamentarul social-democrat a punctat şi câteva dintre cele mai importante proiecte de infrastructură care vor începe/continua anul viitor. "Putem vorbi aici despre Sibiu - Piteşti, Piteşti - Craiova, podul de la Brăila, Centura Bucureşti la profil de autostradă", ne-a spus Răzvan Cuc. Întrebat dacă podul de la Brăila - poate cel mai mare proiect de infrastructură aflat în curs de execuţie acum în România - se va termina anul viitor, acesta ne-a răspuns: "Din ce am înţeles din presă, din relatările constructorului, aşa se pare, că se va finaliza la sfârşitul anului viitor".

"Bugetul pe anul viitor destinat transporturilor este cu 20% mai mare faţă de 2021", a subliniat Răzvan Cuc.

Răzvan Cuc: Antreprenorii români, puncte forte în faţa celor străini

Întrebat, recent, de DC News, care este situaţia proiectelor de infrastructură care au fost iniţiate în perioada în care se afla la conducerea Ministerului Transporturilor, Răzvan Cuc a răspuns: „Toate proiectele mari care se realizează acum sunt iniţiate în perioada 2017-2019. Că vorbim despre podul peste Dunăre Brăila – Tulcea, că vorbim de Piteşti – Craiova, că vorbim de Piteşti – Sibiu, toate au fost croite atunci. Sunt foarte mulţumit mai ales de cele la care au lucrat constructori români şi s-a văzut şi finalizare înainte de termen, gen Centura Bacău, legătura feroviară Otopeni – Gara de Nord la care lucrările au mers foarte repede; Piteşti – Sibiu se mişcă foarte bine secţiunea Sibiu-Boiţa”.

Întrebat cum se explică faptul că antreprenorii români par să se mişte mai bine pe aceste proiecte, Răzvan Cuc a spus: „E un lucru simplu: un antreprenor român are know-how în România, are forţa de muncă în România, are organizarea de şantier în România, nu trebuie să aducă nimic de afară. Este clar că antreprenorul român are câteva puncte forte, iar dacă este şi susţinut – şi sunt convins că de acum vor fi altfel susţinuţi de către actuala conducere a ministerului – vom vedea surprize şi mai plăcute”.

