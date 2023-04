Budăi, despre noua lege a pensiilor: Până la cererea de plată numărul 4 pe PNRR cu siguranţă va fi gata

„Am înaintat coaliţiei spre decizie trei variante de discuţii în urma a ceea ce am lucrat cu colegii mei de la Casa Naţională de Pensii, (...) cu cei din Ministerul Muncii. Imediat vom forma la nivelul coaliţiei un grup de lucru format din parlamentari, în special cei din comisiile pentru muncă, dar şi alţi parlamentari care îşi doresc să participe la acest grup de lucru şi cred că până la cererea de plată numărul 4 pe PNRR cu siguranţă va fi gata”, a afirmat ministrul într-o conferinţă de presă.

El a explicat că principiul care va sta la baza noii legi este acela de a rezolva inechităţile din sistem.

„Principiul este acela care a fost şi a stat în picioare şi la legea 127. Noi am avut o lege, dar, din păcate, eu sunt şi om politic şi fac politică - o guvernare strict de dreapta a pus această lege între paranteze, cum a pus şi legea salarizării şi atunci suntem într-o situaţie în care avem inechităţi tot mai mari şi în salarizare, dar în primul şi în primul rând principiul din legea 127 de la care noi PSD, când am acceptat în noiembrie 2021 să intrăm la guvernare, am spus că plecăm în analiza noastră. Principiul principal este acela de a rezolva inechităţile din sistem. Acum avem o problemă care traversează nu doar România. Venim după COVID, criză financiară, război la graniţă. Trebuie să vedem, pentru că impactul bugetar este unul destul consistent, (...) în ce perioadă de timp îşi permite România să rezolve acel impact, dar trebuie rezolvate inechităţile din sistem şi a asigura şi o predictibilitate a majorărilor ulterioare. Acesta este principiul de la care am pornit”, a adăugat Marius Budăi, potrivit Agerpres.

Ministrul Muncii a participat, la Ploieşti, la Târgul de Orientare în Carieră organizat la Palatul Culturii.

