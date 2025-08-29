Bucureștiul și provocarea apei: de ce trebuie să lăsăm orașul să absoarbă apa

În marile orașe europene, adaptarea la schimbările climatice nu mai este un moft urbanistic, ci o urgență practică. Iar una dintre cele mai simple, dar eficiente soluții implementate este aceea de a permite orașului să absoarbă apa. În București, în schimb, aproape fiecare metru pătrat de trotuar, parcare și alte spații urbane este acoperit cu asfalt sau beton, blocând scurgerea naturală a apelor pluviale.

Rezultatul: inundații frecvente, presiune enormă pe rețeaua de canalizare și o lipsă cronică de reținere locală a apei.

Orașele europene renunță la asfaltul de pe trotuar

Copenhaga, Rotterdam, Berlin sau Paris, toate au demarat în ultimii ani ample programe de „dezimpermeabilizare” a suprafețelor urbane.

1. Concret, asta înseamnă:

2. înlocuirea asfaltului cu pavaj permeabil sau piatră cubică,

3. transformarea parcărilor în zone verzi absorbante,

4. trotuare care lasă apa să pătrundă în sol.

Scopul este dublu: reducerea presiunii pe sistemul de canalizare și refacerea circuitului natural al apei în sol, ceea ce ajută inclusiv vegetația urbană și temperatura locală.

Bucureștiul, orașul impermeabil

În București, lucrurile stau exact pe dos. Trotuarele sunt asfaltate total, iar fiecare reabilitare stradală adaugă noi straturi de beton peste cele vechi. Într-un oraș cu rețea de canalizare învechită și dimensionată prost, acest tip de urbanism accentuează riscul de inundații la ploi torențiale și contribuie la apariția insulelor de căldură urbană.

Ce strategie adoptă administrațiile din Capitală?

Sectorul 3 este una dintre puținele administrații care au inițiat proiecte punctuale de refacere permeabilă a spațiilor publice. În mai multe zone reamenajate recent, trotuarele au fost refăcute cu pavaj care permite infiltrația apei. De asemenea, zecile de mii de copaci plantați în ultimii ani joacă un rol activ în reținerea și drenarea apei, nu doar decorativ.

Refacerea circuitului apei în oraș este o soluție de bun-simț ecologic și economic, nu o inovație și nu un moft! Bucureștiul trebuie să urmeze calea orașelor europene și să devină permeabil, mai ales în tot contextul canicular în ultimii ani.

