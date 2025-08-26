Data actualizării: | Data publicării:

Bucureștiul are, de luni, autobuz turistic. Biletul, de 14 ori mai scump decât în Brașov: Bine că nu au așteptat 1 septembrie!/ Foarte urât! Atât de scump?

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Stiri
foto Primăria Municipiului București
foto Primăria Municipiului București

În București, a reintrat în funcțiune autobuzul turistic. Prețul mare și starea Capitalei sperie însă inclusiv bucureștenii. 

Luni, am aflat că ”intră” în funcție, în București, Bucharest City Tour. De fapt, adevărul este că ”reintră”. Înainte de pandemia de COVID-19, Capitala a mai avut autobuz turistic, dar nu l-a mai pus în funcțiune de atunci. Acum, avem unul nou. Prețul unui bilet este demn de orice capitală europeană. Costă nu mai puțin de 70 de lei de persoană. Internauții au taxat imediat acest cost extrem de ridicat. De exemplu, în Brașov, biletul este de 5 lei, în Constanța - 7 lei. 

Înainte de pandemie, când funcționa Bucharest City Tour, conform informatiilor oferite de Societatea de Transport Bucuresti, tarifele pentru această linie turistică erau de 25 lei/bilet pentru adulți si 10 lei/bilet pentru copiii cu varste între 7-14 ani. Copiii mai mici de 7 ani aveau transportul gratuit.

Reacțiile nu au întârziat să apară: 

Tocmai bine! Acum începe sezonul! Și chiar arată super bine Bucureștiul! Sectorul 1 este chiar superb! Herăstrau este în toată splendoarea lui, cu buruieni și copaci uscați ori căzuți, cu gardurile din epoca de piatră a comunismului, care mai de care mai strâmbe și mai înfundate, cu malurile care stau să cadă în apă (bine că există apă), cu tatuații care dau la pește s.a.m.d. Mai pe natural așa..

Dar este exagerat de scump, 70 lei... La Brașov am fost cu un astfel de autobuz în Poiană cu 5 lei...

Foarte urât! Atât de scump? De exemplu, în Brașov poți lua un astfel de autobuz din centru până în Poiana Brașov și costă 5 lei/adult, copiii nu plătesc.

Bine că nu au așteptat 1 septembrie!

Pe bune... 70 lei biletul?!... mai ieftin la Londra. 

Traseul nu justifică prețul. Pentru acest traseu 30-40 lei era destul.

Nu înțeleg de ce s-au grăbit așa tare. Trebuia să-i dea drumul din decembrie, e o plăcere să te plimbi iarna la etaj.

Pe străzile pline de gropi din București... mi-e să nu cadă vreo unul de la etajul autobuzului. 

La sfârșit de vară și prin șantierul de la Unirii?

Trebuia să intre în funcțiune la începutul vacanței nu la sfârșit!

Poate îl folosește și bihoreanul să cunoască Bucureștii!

În Constanța este 11 lei biletul pentru 1 zi. 70 lei este foarte mult, păcat că o să umble mai mult gol. Un preț mai accesibil ar fi avut mai multi călători. 

Reacțiile sunt mult mai multe. 

”Autobuzele turistice revin pe străzile Capitalei! Începând de luni, 25 august, turiștii care vizitează Bucureștiul, dar și locuitorii care doresc să își petreacă timpul liber descoperind cele mai importante obiective ale orașului, se pot plimba din nou cu autobuzele supraetajate ale liniei turistice „Bucharest City Tour”.Traseul include repere emblematice precum Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Palatul Parlamentului, Piața Unirii, Piața Romană, Parcul Regele Mihai I și Muzeul Satului. Programul este zilnic, între orele 10.00 și 23.00, autobuzele circulând la un interval de 30 de minute, iar un tur complet, dus-întors, durează aproximativ o oră și jumătate.Biletele sunt valabile 24 de ore de la prima validare și permit călătorilor să urce și să coboare ori de câte ori doresc, în sistem hop on – hop off. Copiii cu vârsta de până la 7 ani beneficiază de gratuitate. Orarul și tarifele stabilite de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov pot fi consultate pe site-urile bct.stb.ro și stb.ro, linia turistică fiind operată de Societatea de Transport București. Biletele pot fi achiziționate din toate punctele de vânzare STB sau direct din autobuz, exclusiv cu cardul bancar la validator. În plus, călătorii au la dispoziție un audioghid în limba română și în patru limbi de circulație internațională – engleză, franceză, italiană și germană – prin aplicația Izi Travel. Informații în timp real despre programul liniei turistice și eventualele modificări de traseu pot fi aflate prin intermediul aplicației InfoTB, site-ului oficial bct.stb.ro și paginilor de pe rețelele de socializare (Facebook și Instagram)” a anunțat Primăria Capitalei. 

26 aug 2025, 08:26
