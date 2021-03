Bărbați torturați de polițiști. Detalii ȘOCANTE ies la iveală. Victimă: Au URINAT pe mine. M-a obligat să-mi cer iertare ca să se poată opri din a mă lovi

Mihai Ionuț, unul dintre bucureștenii care au fost bătuți de cei nouă polițiști, a oferit detalii cutremurătoare despre seara din septembrie în care el și un alt bărbat au fost efectiv torturați. Potrivit lui, polițiștii l-au bătut cu bâtele și picioarele pe tălpi, coapse și în zona coastelor, au urinat pe el și l-au obligat să își ceară scuze pentru faptul că și-a permis să îi atenționeze că, oameni ai legii fiind, nu poartă mască de protecție.

"Un polițist mai în vârstă a urinat pe mine și înainte să urineze pe mine m-au bătut cu bastoanele, m-au descălțat, cel în vârstă, după care m-a obligat să îmi cer iertare ca să se poată opri din a mă lovi. De ce să îmi cer iertare dacă eu nu am făcut nimic. Ei au continuat să mă lovească până când mi-am cerut iertare.

Ei nici nu s-au legitimat și nici nu m-au legitimat și m-au dus pe câmp, efectiv pe câmp. Eu am întrebat dacă mă duc la secția de poliție și nu mi s-a dat nici un răspuns. Nu vorbeau între ei. M-au dus pe câmp, m-au târât afară din mașină, m-au ridicat în picioare și am fost lovit în zona coastelor din partea dreaptă, după care am fost pus la pământ, bătut cu bastoanele peste tălpi și pulpele superioare ale picioarelor. La sfârșit efectiv m-au lăsat pe câmp.", a declarat Mihai Ionuț la RealitateaPlus.

Ce a urmat după noaptea de coșmar

Cruzimea polițiștilor nu s-a oprit aici. A doua zi bărbatul a fost vizitat de alți polițiști ai Secției 16. A fost invitat la secție și audiat. Potrivit lui Mihai Ionuț, nu a fost lăsat să scrie o declarație singur, iar oamenii legii au scris ei una, încercând să mușamalizeze cazul. Noroc că ulterior cazul a fost preluat de polițiștii de la Secția 14.

"Au venit a doua zi cei de la Secția 16. Am mers în genunchi până la ușă că nu știam cine a venit. S-au legitimat, am zis că nu pot merge la secție în halul în care sunt, că nu pot păși și într-un final am acceptat am mers cu ei. Am ajuns la Secția 16 mi-au făcut poze, mi-au luat o declarație pe care nu am scris-o eu. Au scris-o cei de la 16 și nu am știut ce au scris ei în declarație. Nu mi-au citit-o. Ulterior cei de la Secția 14 au preluat cazul. Am dat declarație acolo. Cei de la 14 mi-au arătat ce au scris ei în declarații, că eram sub influența alcoolului și că... Deci chiar dacă eram sub influența alcoolului nu trebuiau să facă așa, trebuiau să mă amendeze sau să mă ducă la secție.

Nu știm cum am ajuns la Secția 14, am fost sunat și de la Poliția Capitalei. Cred că atunci când am sunat eu la 112 pentru că nu mai puteam de durere și am ajuns la spital, cred că atunci s-au autosesizat și au venit. Cei de la Secția 14 au scris adevărul.", a mai povestit Mihai Ionuț.

VEZI ȘI: Bărbaţi torturaţi de poliţişti în Bucureşti. Christian Ciocan: Halucinant. Moment de răscruce, nici pe vremea Miliţiei nu auzeam aşa ceva