Britanicul Charlie Ottley, îndrăgostit de România. "E ceva unic, are mai multe decât orice altă ţară din Europa"

"Ceea ce trebuie să facem pentru România este un brand. Îmi place expresia asta, că ţara e ca o ciorbă. Am auzit expresia în mai multe zone din România. Toată lumea are ori munte, ori mare, ori dealuri. România le are pe toate. Şi nu doar atât. Are cea mai mare biodiversitate din Europa, are o diversitate culturală incredibilă, pentru că a fost la răscrucea dintre Orient şi Occident în ultimii 3000 de ani. Fiecare parte a ţării este diferită, are o moştenire culturală diferită. De asta spun că e totul ca o supă.

Când promovăm ţara, ne uităm la istorie, cultură, ecoturism, turism de natură, de aventură. E ceva unic. România are mai mult decât orice altă ţară din Europa", a declarat Charlie Ottley.

Întrebat cum a văzut el imaginea României în străinătate, Charlie Ottley a spus că "în ciuda eforturilor noastre, sunt încă multe preconcepţii despre România, mai ales în ţările occidentale".

"Am încercat de mai multe ori, muncind cu cei de la Ministerul Turismului, consilii locale, companii private, să facem campanii, la BBC spre exemplu, în care să distrugem aceste preconcepţii. Toată lumea pe care o cunosc şi care vine în România este uimită de experienţă. Oricât de multe le povestesc eu, când vin aici şi privesc peisajul sau interacţionează cu oamenii, sunt surprinşi şi vor să revină. România e mai mult decât s-ar putea aştepta vreodată.

Şi trebuie să transmitem asta oamenilor care locuiesc în Marea Britanie, Franţa, Germania, Spania. Dar ia timp. E greu. Să fim sinceri, România are cel mai mic aflux de turişti străini din Europa, sub Bulgaria şi Albania. Şi nu ar trebui să fie aşa. Ţara asta are atât de multe de oferit. Mă uluieşte. Sunt foarte multe locuri uimitoare, peisaje care îţi taie respiraţia, comparativ cu alte locuri din lume, dar cu toate astea, oamenii nu vin aici cu milioanele. Asta trebuie să se schimbe.

Bineînţeles că oamenii care câştigă mai mult vor să meargă la Mediterană. Felicitări lor. Dar eu cred că toată lumea care vine în România se îndrăgosteşte de ţara asta. Cred că e nevoie de campanii mai multe, de bani mai mulţi investiţi în marketing. Cred că e nevoie de folosirea diasporei, care sunt foarte pasionali cu privire la ţara lor. E ironic că au plecat şi acum sunt cei mai mari ambasadori ai României. Ar trebui să construim un val de suport şi să mobilizăm românii din străinătate să îşi promoveze ţara, astfel încât cei de acolo să vină aici şi să exploreze România", a mai declarat Charlie Ottley.