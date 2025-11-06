€ 5.0851
|
$ 4.4290
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 08:59 06 Noi 2025 | Data publicării: 08:56 06 Noi 2025

Britanicul care a făcut lumea să se îndrăgostească de România, Charley Ottley, primește cetățenia română
Autor: Tiberiu Vasile

steag-romania-steag-national_92245000_83674200 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @frimufilms
 

Charlie Ottley a obţinut cetăţenia română.

Jurnalistul şi producătorul britanic de film Charley Ottley a obţinut cetăţenia română, el urmând să depună jurământul de credinţă.

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie organizează joi ceremonia solemnă de depunere a jurământului de credinţă faţă de România de către mai mulţi străini care au obţinut cetăţenia română.

Noii cetățeni români 

Solemnitatea sesiunii (...) este consolidată de diversitatea ţărilor de provenienţă a noilor cetăţeni români, aceştia fiind originari din ţări precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, Turcia, Brazilia, Iordania, Liban, Serbia şi India, fapt ce confirmă vocaţia globală a României şi forţa legăturilor sale umane şi diplomatice, a informat, luni, ANC.

Potrivit sursei citate, în cadrul ceremoniei solemne vor depune jurământul şi persoane care au contribuit în mod deosebit la promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, precum Charley Ottley, care a avut o contribuţie remarcabilă la promovarea turismului, culturii şi patrimoniului natural al ţării la nivel mondial.

Prin documentarele sale de excepţie - 'Wild Carpathia' şi 'Flavours of Romania' - a reuşit să surprindă cu măiestrie spiritul, autenticitatea şi frumuseţea pitorească a României, a afirmat preşedintele interimar al ANC, Claudia Ţapardel, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Claudia Țapardel preia atribuțiile președintelui Autorității pentru Cetățenie
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

charley ottley
cetatenie romana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Primarul care și-a prelungit concediul medical până în 2026 din cauza burnout-ului
Publicat acum 18 minute
Percheziţii la un important furnizor de energie. Acuzații de creștere artificială a prețului
Publicat acum 35 minute
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat acum 55 minute
Nicușor Dan, la NATO-Industry Forum 2025: Reînarmarea este o necesitate
Publicat acum 56 minute
LOTO. Report de peste 9,23 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 6 noiembrie, 2025
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 04 Noi 2025
S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Publicat acum 20 ore si 12 minute
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Publicat pe 04 Noi 2025
De ce stă PSD la guvernare. Grindeanu: Îmi e frică de un lucru
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close