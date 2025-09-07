Bombardamente masive în capitala Ucrainei: Sediul Guvernului a luat foc. Au fost raportați trei morți, inclusiv un copil

Trei oameni, între care un copil de un an, au murit în urma atacurilor aeriene rusești asupra Kievului, unde bombardamentele au provocat și un incendiu la sediul Guvernului Ucrainei.

Noaptea de sâmbătă spre duminică a fost marcată de un nou val de bombardamente rusești asupra Ucrainei, în care au fost implicate sute de drone și rachete de croazieră, potrivit armatei de la Kiev. Printre cele mai afectate zone s-a aflat capitala, unde trei persoane și-au pierdut viața, inclusiv un copil de un an.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat tragedia, precizând că printre victime se numără o tânără femeie, precum și o persoană vârstnică ce a murit într-un adăpost antiaerian din cartierul Darnițki.

Edilul a anunțat, de asemenea, că sediul guvernului ucrainean a fost lovit de un incendiu. Conform datelor Reuters, în capitală au fost înregistrați 18 răniți, printre aceștia o femeie însărcinată.

Valul de explozii și răniți nu s-a limitat doar la Kiev

Valul de explozii și răniți nu s-a limitat doar la Kiev. Deflagrații s-au produs și în Odesa, Harkov, Dnipro, Zaporojie și Krivoi Rog. Guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Chiper, a transmis că atacurile au vizat locuințe și infrastructuri civile. În Zaporojie a fost lovită o zonă industrială, iar în Krivoi Rog mai multe puncte din oraș au fost atinse de proiectile. La Kremenciuk, în centrul țării, autoritățile au raportat zeci de explozii și pene de curent în mai multe cartiere, potrivit primarului Vitali Malețki.

Pe de altă parte, Rusia a comunicat prin intermediul agenției RIA, citată de Reuters, că propria apărare antiaeriană ar fi doborât în aceeași noapte 69 de drone lansate de Ucraina. Moscova nu a emis deocamdată o reacție oficială legată de atacurile sale asupra teritoriului ucrainean.

Atât autoritățile ruse, cât și cele ucrainene continuă să susțină că operațiunile aeriene desfășurate nu au ca obiectiv populația civilă, conform Agerpres.

