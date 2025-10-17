Bombă explodată sub mașina unui jurnalist celebru. Cine a încercat să îl asasineze - Video

Incidentul s-a întâmplat în noaptea de joi spre vineri, din fericire, fără victime. Este vorba despre maşina lui Sigfrido Ranucci, un renumit jurnalist italian de investigații, anunţă pe X emisiunea ”Report”, pe care o realizează el, la al treilea post public de televiziune RAI, notează AFP.

Mașina fiicei și locuința au fost avariate

De asemenea, maşina fiicei sale şi faţada casei sale au fost avariate în explozie, care a avut loc la aproximativ 20 de kilometri sud de Roma, potrivit aceleiaşi surse.

”Puterea exploziei a fost atât de mare încât ar fi putut ucide, dacă cineva trecea în acel moment pe lângă ea”, potrivit Report.

Explozia a generat mai multe mesaje de condamnare din partea multor politicieni din toate partidele.

Şefa Guvernului Giorgia Meloni şi-a afirmat ”solidaritatea deplină” cu jurnalistul şi a ”condamnat ferm gravul act de intimidare”.

”Libertatea şi independenţa informaţiei sunt valori ale democraţiei noastre”

”Libertatea şi independenţa informaţiei sunt valori ale democraţiei noastre la care nu putem renunţa şi pe care vom continua sp le apărăm”, a spus Meloni, citată într-un comunicat.

Video

Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di… pic.twitter.com/KmDycbpgq1 — Report (@reportrai3) October 16, 2025

Va depune plângere

„Nu ştiu încă cum să interpretez ceea ce s-a întâmplat. Tocmai am adunat câteva evenimente care au avut loc în ultimele luni. Nu le-am făcut nicodată publice, tocmai pentru a-mi proteja apropiaţii. Vara trecută, în urmaă cu un an, am găsit două gloanţe de P38 în faţa casei noastre. Există, apoi, o listă de situaţii particulare care au avut loc în ultimele luni, începând cu tentativa de discreditare a mea”, a declarat el, conform cotidianului La Republica.

De menționat este că Ranucci a fost ţinta a numeroase ameninţări şi intimidări în trecut din partea mafiei, toate denunţate, iar justiţia le investighează de mai multă vreme.

A scris o carte despre mafia italiană

Ranucci a scris o carte despre mafia italiană, iar în 2021 a povestit cum un fost deținut i-a spus că mafioții „au dat ordinul să fie ucis” după publicarea cărții, însă atacul ”a fost oprit”.

Duminică, el a anunțat principalele subiecte ale viitoarei serii a emisiunii Report, care va include investigații despre puternicul grup de crimă organizată ”Ndrangheta din Calabria” și despre” Cosa Nostra” din Sicilia.