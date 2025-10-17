€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 18:39 17 Oct 2025 | Data publicării: 18:36 17 Oct 2025

Bombă explodată sub mașina unui jurnalist celebru. Cine a încercat să îl asasineze - Video
Autor: Andrei Itu

Bombă explodată sub mașina unui jurnalist celebru. Cine a încercat să îl asasineze - Video Foto: Freepik
 

O bombă a explodat şi distrus mașina unui renumit jurnalist.

Incidentul s-a întâmplat în noaptea de joi spre vineri, din fericire, fără victime. Este vorba despre maşina lui Sigfrido Ranucci, un renumit jurnalist italian de investigații, anunţă pe X emisiunea ”Report”, pe care o realizează el, la al treilea post public de televiziune RAI, notează AFP.

Mașina fiicei și locuința au fost avariate

De asemenea, maşina fiicei sale şi faţada casei sale au fost avariate în explozie, care a avut loc la aproximativ 20 de kilometri sud de Roma, potrivit aceleiaşi surse.

”Puterea exploziei a fost atât de mare încât ar fi putut ucide, dacă cineva trecea în acel moment pe lângă ea”, potrivit Report.

Explozia a generat mai multe mesaje de condamnare din partea multor politicieni din toate partidele.

Şefa Guvernului Giorgia Meloni şi-a afirmat ”solidaritatea deplină” cu jurnalistul şi a ”condamnat ferm gravul act de intimidare”.

”Libertatea şi independenţa informaţiei sunt valori ale democraţiei noastre”

”Libertatea şi independenţa informaţiei sunt valori ale democraţiei noastre la care nu putem renunţa şi pe care vom continua sp le apărăm”, a spus Meloni, citată într-un comunicat.

Video

Va depune plângere

„Nu ştiu încă cum să interpretez ceea ce s-a întâmplat. Tocmai am adunat câteva evenimente care au avut loc în ultimele luni. Nu le-am făcut nicodată publice, tocmai pentru a-mi proteja apropiaţii. Vara trecută, în urmaă cu un an, am găsit două gloanţe de P38 în faţa casei noastre. Există, apoi, o listă de situaţii particulare care au avut loc în ultimele luni, începând cu tentativa de discreditare a mea”, a declarat el, conform cotidianului La Republica.

De menționat este că Ranucci a fost ţinta a numeroase ameninţări şi intimidări în trecut din partea mafiei, toate denunţate, iar justiţia le investighează de mai multă vreme. 

A scris o carte despre mafia italiană

Ranucci a scris o carte despre mafia italiană, iar în 2021 a povestit cum un fost deținut i-a spus că mafioții „au dat ordinul să fie ucis” după publicarea cărții, însă atacul ”a fost oprit”.

Duminică, el a anunțat principalele subiecte ale viitoarei serii a emisiunii Report, care va include investigații despre puternicul grup de crimă organizată ”Ndrangheta din Calabria” și despre” Cosa Nostra” din Sicilia.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bomba masina jurnalist
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Explozie bloc Rahova. Nicușor Dan, reacție la 11 ore după tragedia din București
Publicat acum 16 minute
”În atenția proprietarilor: în niciun caz nu contactați Distrigaz”. Ce se întâmplă în majoritatea blocurilor din țară cu adevărat
Publicat acum 24 minute
Trump: Putin și Zelenski se urăsc foarte mult
Publicat acum 31 minute
Cazul românului anchetat pentru incendiarea proprietății premierului Keir Starmer
Publicat acum 34 minute
Detalii neștiute până acum despre summitul din Alaska. Putin l-a înfuriat atunci pe Trump
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Oct 2025
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii octombrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat pe 16 Oct 2025
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat acum 22 ore si 21 minute
Trump se vede cu Putin la Budapesta. Chirieac: Orban ne-a închis la toți nasturii, cu toată dragostea
Publicat pe 15 Oct 2025
Bogdan Chirieac: Doar așa va fi schimbat Ilie Bolojan. Este haos
Publicat pe 15 Oct 2025
Trump amenință o țară NATO: Le merge foarte bine pe seama noastră. Cred că ar trebui să-i pedepsim
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close