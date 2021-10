Bodo, salvat de Dumnezeu: Am trecut prin INFARCT, anul trecut, am stat trei zile cu el și NU AM ȘTIUT

Bodo, solistul trupei Proconsul a făcut dezvăluiri în premieră despre relația cu divinitatea și problemele pe care le-a întâmpinat în mariaj.

În afara momentelor impresionante pe care le creează pe scenă, în concerte sau la aparițiile la TV, Bodo și-a ținut viața personală departe de ochii curioșilor.

Cu toate acestea, acum, artistul, pe numele său real Bogdan Marin, a dezvăluit totul despre modul în care viața lui s-a schimbat radical atunci când a intrat în contact cu Dumnezeu și cum era înainte să creadă și să interacționeze cu divinitatea

"Înainte să îl cunosc pe Dumnezeu eram foarte superficial, dar acum știu să înțeleg mult mai bine lucrurile, să ofer mai multă dragoste și să nu îi mai judec pe cei din jur", a declarat Bodo, la Antena Stars, în emisiunea Showbiz Report.

"A doua șansă pică din cer. Eram căsătorit, aveam o casă, o mașină, însă, aveam un gol în suflet pe care nu îl puteam umple cu nimic"

Mai mult, cântărețul a explicat și cum s-a produs apropierea de divinitate, într-un moment în care orice altă persoană aflată în situația lui s-ar fi simțit pe deplin împlinită. Deși era împlinit, el simțea un gol în suflet pe care a reușit în cele din urmă să-l acopere.

"A doua șansă pică din cer, dar numai atunci când îți dorești. Unii ajung să îl cunoască pe Dumnezeu în momente grele, de cumpănă, alții pur și simplu își dau seama ca atunci când le este bine este datorită lui Dumnezeu. Este și cazul meu, atunci când am început să citesc Biblia nu eram căzut la pământ. Eram căsătorit cu Loredana, aveam o casă, o mașină, însă, aveam un gol în suflet pe care nu îl puteam umple cu nimic", a continuat Bodo.

"Am trecut printr-un infarct, anul trecut. A fost un infarct puternic, am stat trei zile cu el și nu am știut"

Pe acest drum nu a pornit singur, ci alături de soția lui, Loredana, și au reușit împreună să treacă peste multe obstacole grele.

"Înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu făceam multe greșeli, dacă nu alegeam calea divinității nu mai eram împreună acum. Ne-am ajutat reciproc, am ales împreună același drum. Faptul că noi nu aveam copii, după aceea am trecut printr-un infarct, anul trecut. A fost un infarct puternic, am stat trei zile cu el și nu am știut. Dar am trecut peste acest moment tot cu ajutorul lui Dumnezeu.

Faptul că ne trezim în fiecare zi sănătoși este o minune de la Dumnezeu. De câte ori am câte un moment greu, am învățat să îmi frec mâinile și să spun că abia aștept să treacă și să culeg învățăturile", a mai spus Bodo, solistul trupei Proconsul.