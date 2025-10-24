€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 13:15 24 Oct 2025 | Data publicării: 13:13 24 Oct 2025

BNR, anunțul zilei despre Tezaurul de la Moscova
Autor: Andrei Itu

isarescu-bnr--despre-tezaurul-aflat-la-moscova-prc-e2prc-80prc-9dromania-are-drept-de-creanta-deplin-valabilprc-e2prc-80prc-9d_98647700 FOTO: Freepik @bankbbbeem
 

Banca Naţională a României lansează o nouă secţiune pe site-ul instituţiei despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 - 1917.

În noua secțiune sunt evidențiate și acțiunile de repatriere a acestuia.

Acţiunile făcute pentru repatrierea Tezaurului

"Consecventă misiunii sale de a promova problematica Tezaurului transportat la Moscova în timpul Primului Război Mondial şi răspunzând cererilor din ţară şi străinătate de a facilita accesul la datele despre Tezaur, cât şi la acţiunile întreprinse pentru a recupera această avuţie naţională, banca centrală prezintă o serie de materiale-sinteză, disponibile în limbile română, engleză şi, în curând, în franceză, imagini relevante din epocă, precum şi copii ale documentelor originale din arhiva proprie", susţin reprezentanţii BNR, într-un comunicat.

Banca Naţională a României este păstrătoarea dosarului "Tezaur", care reuneşte toate documentele privind depozitarea stocului său de aur, în greutate de 91,5 tone aur fin, la Moscova, precizează sursa citată.

"Aurul BNR aflat în Rusia de peste un secol, o creanţă neonorată"

"Aurul BNR aflat în Rusia de peste un secol rămâne în continuare o creanţă neonorată de către moştenitorul de drept al depozitarului-garant", se menţionează în comunicat.

Prin accesarea noii secţiuni se găsesc informaţii sistematizate, unele fiind inedite, despre: "Activităţi pentru promovarea problemei Tezaurului", "Expoziţie - Tezaurul BNR de la Moscova", "Istorie Tezaur", "Inventarul Tezaurului", "Restituiri parţiale" şi "Acte în sprijinul repatrierii Tezaurului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dosar tezaur moscova
bnr
tezaur moscova
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Ce s-a întâmplat în instanță când angajatul Kaufland, care a luat bani ca să închidă ochii la calitate, și-a recunoscut vina
Publicat acum 25 minute
Adrian Negrescu, sfat pentru BOR, după finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului: "Costurile ar fi similare"
Publicat acum 40 minute
”Li se răpesc ani din viață. Ăsta este adevărul”. De ce renunță la România cei care se întorc acasă din Anglia
Publicat acum 47 minute
Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni "un uragan major". Zonele afectate
Publicat acum 51 minute
Noi restricții pentru produsele din plastic de unică folosință. Provocare pentru companii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Oct 2025
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat pe 22 Oct 2025
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat pe 22 Oct 2025
Vin vremuri tulburi pentru Pești, Săgetător, Fecioară și Gemeni
Publicat pe 22 Oct 2025
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru
Publicat acum 16 ore si 52 minute
Candidatul care poate fi surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza lui Chirieac
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close