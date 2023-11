Blinken, întrerupt de protestatarii anti-război prezenți în Senatul SUA. Și-au vopsit mâinile în culoare roșie și au scandat pentru încetarea focului

Mai multe persoane au scandat, în mod repetat: "Încetați focul acum!". Secretarul Blinken și Secretarul Apărării al SUA, Lloyd Austin, depuneau mărturie cu privire la cererea de finanțare pentru securitate națională, în valoare de 106 miliarde de dolari, a Casei Albe, scrie BBC.

U.S secretary -Antony Blinken Echo by Protests during a senate hearing Protester shouted: ceasefire now, save the children’s of Gazans Follow for more update news! #savechildrensgaza #CeaseFireInGaza #IsraelHamasWar #gaza #Israel pic.twitter.com/o1VoSeRW0y

Aceasta include 14,3 miliarde de dolari pentru a sprijini eforturile militare ale Israelului împotriva organizației Hamas.

Protestatarii s-au ridicat unul câte unul și au așteptat ca Blinken să-și înceapă discursul, înainte de a striga din nou. Secretarul de Stat a făcut o pauză, iar parlamentarii au fost nevoiți să suspende audierea de mai multe ori.

Poliția Capitoliului a escortat rapid demonstranții din sală. Poliția a declarat că 12 persoane au fost arestate pentru protest ilegal în interiorul clădirii Senatului Dirksen.

Unii dintre cei care au întrerupt ședința erau afiliați cu grupul anti-război CODEPINK, care a cerut, de asemenea, SUA să înceteze să trimită arme în Ucraina.

????????-????‼️ #BREAKING: "From Palestine to Mexico, all the walls have got to go!" Protesters disrupt Secretary of State Blinken's congressional appearance. #Protest #Blinken #Palestine #Mexico #US pic.twitter.com/DOb0FUhxIe