Bilanțul cutremurului din Afganistan. Cel puțin 2000 de morți. "Aceşti oameni au fost zdrobiţi"

Cel puţin 2.000 de persoane au murit în urma cutremurului violent care a lovit sâmbătă vestul Afganistanului, conform unui bilanţ dat publicităţii duminică de guvernul taliban. Cifrele continuă să crească pe măsură ce cadavrele sunt extrase de sub dărâmături în aşezările afectate de seism.



Peste 1.300 de locuinţe au fost distruse sâmbătă de cutremurul cu magnitudinea 6,3, care a fost urmat în aceeaşi zi de opt replici puternice şi care a lovit regiuni situate la 30 de kilometri nord-vest de oraşul Herat, potrivit autorităţilor afgane.



O nouă replică, de 4,2 grade, s-a produs duminică dimineaţă, în jurul orei 7:00 (2:30 GMT), în aceeaşi zonă, potrivit Institutului de geofizică al Statelor Unite (USGS).



Purtătorul de cuvânt al Ministerului pentru gestionarea dezastrelor, mullahul Janan Sayeq, a descris duminică seismul drept "un cutremur fără precedent" şi a anunţat un bilanţ 2.053 de morţi în 13 sate. O cifră ce ar putea creşte, după cum a avertizat oficialul, aşa cum a făcut şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) cu o zi înainte.



"Facem tot ce putem pentru gestionarea victimelor", a declarat mullahul Janan Sayeq reporterilor din Kabul, precizând că "operaţiunile de căutare în zona afectată (erau) în curs de desfăşurare".



În districtul rural Zinda Jan, echipele de salvatori constituite ad-hoc au continuat duminică să sape tranşee în grămezile de moloz, însă speranţa de a găsi supravieţuitori era din ce în ce mai mică.



În zona în care s-a produs cutremurul au început să sosească ajutoare, inclusiv apă, alimente, corturi şi sicrie pentru persoanele decedate extrase de sub dărâmături de bărbaţi înarmaţi cu târnăcoape şi lopeţi, dar şi cu ajutorul excavatoarelor.



Cadavrele erau învelite în pături în timp ce erau săpate morminte în pământul stâncos. "Toată lumea caută cadavre şi nu ştim dacă au mai rămas sub dărâmături", a declarat Khalid, un voluntar în vârstă de 32 de ani, care nu a dorit să-şi dezvăluie numele complet. "Aceşti oameni au fost zdrobiţi", a adăugat el.



În satul Kashkak, Amir Hussain, în vârstă de 33 de ani, lua parte la căutări. "Am scos mai multe cadavre de sub dărâmături, trei erau copii mici. (...) Tocmai veniseră de la şcoală. Unul a murit pe stradă, ceilalţi doi, înăuntru", a adăugat el.



În satul învecinat Sarboland, în apropiere de epicentrul cutremurului, un jurnalist AFP a văzut case distruse din care obiecte personale fluturau în vânt şi mai mulţi bărbaţi care curăţau molozul.



"De la primul şoc, toate casele s-au prăbuşit", a povestit Bashir Ahmad, în vârstă de 42 de ani. "Cei care se aflau în interiorul caselor au fost îngropaţi. Sunt familii despre care nu avem veşti", a adăugat el.



Nek Mohammad se afla la lucru când s-a produs primul cutremur, în jurul orei locale 11:00 (6:30 GMT). "Am venit acasă şi am constatat că n-a mai rămas nimic. Totul devenise nisip", a explicat el, adăugând că au fost găsite în jur de 30 de cadavre.



"Momentan nu avem nimic. Fără pături, fără nimic altceva. Suntem abandonaţi cu martirii noştri", a adăugat bărbatul în vârstă de 32 de ani.



Majoritatea caselor rurale din ţară sunt construite din cărămizi de noroi uscate la soare, cu stâlpi de sprijin din lemn. În general, mai multe generaţii trăiesc sub acelaşi acoperiş. Dezastre precum cutremurul de sâmbătă pot devasta comunităţi întregi, conform Agerpres.

