Data publicării:

BIAS 2025: TPBI recomandă utilizarea transportului public pentru evenimentul din acest weekend

Autor: Claudia Calotă

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti — Ilfov (TPBI) susține evenimentul „Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition” (BIAS), care are loc în zilele de vineri, sâmbătă și duminică (29-31 august 2025) la Aeroportul Internațional Bucureşti Băneasa — „Aurel Vlaicu” şi Romaero și recomandă publicului să utilizeze mijloacele de transport în comun puse la dispoziție în această perioadă.

Având în vedere restricțiile din zonă privind oprirea autoturismelor, precum și lipsa locurilor de parcare, TPBI a dispus înființarea liniei de autobuz 737 şi suplimentarea numărului de vehicule de pe linia 605 pentru a asigura transportul participanților la acest eveniment fără aglomerarea traficului.

Linia 737 va asigura o legătură rapidă între Piața Victoriei și „Aeroport Băneasa” (capătul liniei 605), pe traseul: „Piața Victoriei”, Bd. Aviatorilor, Bd. Beijing, Str. Nicolae G. Caramfil, Pasaj Băneasa, Bd. Aerogării, Str. Grațioasă, „Aeroport Băneasa” şi retur.

Autobuzele liniei 737 sunt programate să circule la intervale de succedare după cum urmează:

- vineri:          * la intervale de 15 minute;

- sâmbătă:     * între orele 8.00 și 9.00 – la intervale de 10 minute;

                        * între orele 9.00 și 21.00 – la intervale de 5 minute;

                        * între orele 21.00 și 23.00 – la intervale de 7-8 minute;

- duminică:    * între orele 8.00 și 9.00 – la intervale de 10 minute;

                        * între orele 9.00 și 16.00 – la intervale de 5 minute.

Pe sensul către Aeroport Băneasa, vehiculele vor efectua stațiile „Piața Victoriei, „Piața Charles de Gaulle”, „Apicola”, „Piața Băneasa” şi „Aeroport Băneasa”.

Pe sensul spre Piața Victoriei, autobuzele vor opri în stațiile „Aeroport Băneasa”, „Piața Băneasa”, „Hotel Phoenicia”, „Piața Victoriei” (aferentă liniilor 203 şi 205), dar şi în noua stație „Piața Victoriei”, amplasată pe Bd. Aviatorilor.

TPBI menționează că pe linia 737 vor circula autobuze Mercedes-Benz Citaro Hybrid, care vor afișa la fronton, lângă indicativ, pictograma unui avion.

Pe linia 737 sunt valabile toate variantele de plată a unei călătorii folosite pe liniile metropolitane.

Cei care vor asista la evenimentul „Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition” pot folosi şi linia de autobuz 605 (Piața Sfânta Vineri - Aeroport Băneasa), care va funcționa cu un parc de vehicule suplimentat atât sâmbătă, 30 august 2025 (între orele 09.00-22.30), cât şi duminică, 31 august (între orele 09.00-17.00).

TPBI va fi prezentă la evenimentul „Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition”, alături de Asociația Română pentru Smart City (ARSC), cu un stand dedicat, unde vizitatorii vor putea afla informații despre proiectele şi inițiativele din domeniul mobilității urbane durabile.

BIAS 2025: TPBI recomandă utilizarea transportului public pentru evenimentul din acest weekend
27 aug 2025, 12:33
