Bianca Drăgușanu, după ce dr. Călin Doboș a murit: Sunt în stare de șoc și nu îmi găsesc cuvintele prin care să îmi iau rămas-bun de la el

Din primele informații, se pare că medicul Călin Doboș, care se afla pe motocicletă, a murit în urma unui accident.

„La data de 26 octombrie, în jurul orei 12:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Șoseaua Grozăvești.

Un bărbat în vârstă de 48 de ani a condus o motocicletă pe Șoseaua Grozăvești dinspre Piața Leu, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a căzut pe partea carosabilă.

În urma impactului, conductorului moto i-au fost aplicate manevre de resuscitare la fața locului, din nefericire fără rezultat favorabil, fiind declarat decesul acestuia. Cercetările sunt continuate de către Brigada Rutieră sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului de circulație”, se arată în comunicatul Poliției.

Bianca Drăgușanu a mărturisit că este în stare de șoc și că, pur și simplu, nu poate accepta o astfel de veste. Ea a declarat că medicul Călin Doboș i-a fost mai mult decât un simplu doctor sau un simplu prieten.

„Este foarte greu să vorbesc, nu-mi găsesc cuvintele, este prietenul meu, cel mai bun doctor cu care am lucrat vreodată, un prieten extraordinar, nu-mi găsesc cuvintele, nu-mi vine să cred, nu pot să cred așa ceva și nu știu ce să spun. Mi se pare că e ireal și că nu e adevărat și nu pot să cred așa ceva. Sunt în stare de șoc și nu îmi găsesc cuvintele prin care să îmi iau rămas-bun de la el... Deci nu a fost doar un prieten și un doctor, făcea parte din familia mea, l-am văzut în arest, am fost la el, a ieșit acum vreo șase luni...”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Spynews.

În 2020, fusese condamnat pentru ucidere din culpă

Călin Doboş fusese condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, după ce o pacientă pe care a operat-o a murit în urma unei intervenții de liposucție. Medicul estetician nu s-a împăcat deloc cu sentința și a încercat să părăsească țara, în speranța că va scăpa de pușcărie. Însă a fost prins la punctul de trecere a frontierei Nădlac II și predat Poliției din Arad.

Bianca Drăgușanu susținea că medicul Călin Doboș este nevinovat.

„Mi-e prieten înainte de doctor și vă spun că este nevinovat și o să iasă cu bine din această situație. Are sprijinul meu, îl susțin din orice punct are nevoie de mine, consider că este nevinovat. Această veche problemă a lui, credeam cu toții că s-a găsit rezolvare și se va dovedi că este nevinovat. Acuzațiile care i se aduc nu sunt fondate.

El este unul dintre cei mai buni esteticieni din țara asta. Eu cunoscut cazul, cunosc omul, nu există așa. Este un medic foarte prudent, foarte responsabil, nu a avut niciodată vreo clientă nemulțumită, de patru ani de când mă duc eu la el. Bag mâna în foc pentru el că nu este nimic adevărat. Dacă ar trebui să garantez pentru omul ăsta, aș garanta cu tot ce am atâta încredere am în omul acesta, de aceea mi se pare aberant acest caz", a spus Bianca Drăgușanu, în 2020.

