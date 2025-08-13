Data publicării:

Benjamin Netanyahu: Israelul le va permite locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri
Netanyahu: Vom permite acest lucru, în primul rând, în interiorul Gazei, în timpul luptelor, și cu siguranță le vom permite să părăsească și Gaza
Netanyahu: Vom permite acest lucru, în primul rând, în interiorul Gazei, în timpul luptelor, și cu siguranță le vom permite să părăsească și Gaza

Israelul va 'autoriza' emigrarea locuitorilor din Fâșia Gaza care doresc să fugă de războiul din teritoriul palestinian asediat, a declarat marți prim-ministrul Benjamin Netanyahu, relatează AFP.

Întrebat, într-un interviu în limba ebraică acordat canalului internațional de televiziune i24 News, despre posibila emigrare a locuitorilor din Gaza în străinătate, premierul Netanyahu a spus că 'acest lucru se întâmplă în toate conflictele'.

'În Siria, milioane au plecat (...), în Ucraina, milioane au plecat, în Afganistan, milioane au plecat... Și dintr-o dată ei (comunitatea internațională) decid că în Gaza civilii trebuie închiși? Dați-le posibilitatea de a pleca, în primul rând, de a părăsi zonele de luptă și, în general, de a părăsi teritoriul, dacă doresc', a pledat prim-ministrul israelian.

'Vom permite acest lucru, în primul rând, în interiorul Gazei, în timpul luptelor, și cu siguranță le vom permite să părăsească și Gaza. Nu îi alungăm, dar le permitem să plece și asta se întâmplă (...)', a spus el.

'Discutăm cu mai multe posibile țări gazdă, nu pot intra în detalii aici (...) Însă cel mai natural lucru pentru toți cei care își exprima opiniile, cei care afirmă că le pasă de palestinieni și vor să-i ajute este să le deschidă ușile', a subliniat premierul israelian.

Războiul din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mișcării Hamas și Jihadului Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 au fost luate ostatice și duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâșia Gaza, dar armata israeliană deține informații că doar 22 dintre ele mai sunt în viață.

Armata israeliană a ripostat imediat cu o ofensivă terestră și aeriană dură asupra pozițiilor Hamas din Fâșia Gaza, operațiune în timpul căreia au murit 61.499 de persoane și alte cel puțin 152.000 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Zelenski acceptă ridicarea restricțiilor de călătorie în străinătate pentru bărbații de vârstă 18-21 de ani  
13 aug 2025, 08:17
Benjamin Netanyahu: Israelul le va permite locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze
13 aug 2025, 08:06
Incendiu puternic în Grecia. Mii de persoane, nevoite să fugă din calea flăcărilor - FOTO/VIDEO
13 aug 2025, 08:16
Viktor Orban crede că Ucraina a pierdut războiul şi că Trump negociază cu Putin inclusiv viitorul Europei
13 aug 2025, 03:40
Nemții au crezut că văd OZN-uri pe cer, la primele ore ale dimineții. Ce era, de fapt / foto în articol
12 aug 2025, 22:10
Franța, sub cod roșu. Canicula de peste 40°C paralizează transportul și pune spitalele în alertă
12 aug 2025, 21:52
ParintiSiPitici.ro
Amenințare gravă în școli: Vaccinările copiilor scad dramatic! Medicii fac un apel urgent către părinți: „Când suntem vaccinați, construim ceea ce se numește imunitate colectivă”
12 aug 2025, 15:48
Zelenski avertizează înaintea întâlnirii Trump-Putin: Donbas nu va fi cedat Moscovei
12 aug 2025, 20:52
Tusk spune că Rusia încearcă să rupă relațiile Ucrainei cu Polonia, după ce un ucrainean a fluturat un steag naționalist controversat la un concert din Varșovia
12 aug 2025, 20:36
Trupele urcrainene care luptă contra Rusiei resping cedările teritoriale: Să le dai cui? Să le dai pentru ce? / Reuters
12 aug 2025, 19:36
Zelenski iese la rampă: Trump și Putin nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi
12 aug 2025, 19:06
Armata ucraineană trimite întăriri pentru a contracara infiltrările rusești de lângă Pokrovsk, înaintea summitului Trump-Putin
12 aug 2025, 18:51
Ultimele informații despre incendiile de vegetație din Turcia
12 aug 2025, 18:26
Rusia a străpuns frontul în Ucraina și ar putea ocupa complet Donețk înainte de întâlnirea dintre Putin și Trump
12 aug 2025, 16:28
Karol Nawrocki bate cu pumnul în masă: Polonia nu e partenerul mai mic al Germaniei. Așteptăm să fie plătite despăgubiri și să fim tratați ca partener egal / video
12 aug 2025, 16:13
Bulgaria dă vina pe turiștii români pentru peste 90% din parcările ilegale din zonele protejate
12 aug 2025, 15:57
Fost judecător din Republica Moldova, găsit mort sub un pod. Magistratul era cercetat penal
12 aug 2025, 14:52
Fostă primă doamnă, la un pas de închisoare din cauza unor accesorii. Ce acuzații i se aduc
12 aug 2025, 14:02
Țara europeană care suferă de o criză acută de apă. Apel urgent la populație pentru consum responsabil
12 aug 2025, 12:47
De ce este Olanda zguduită în fiecare noapte de explozii
12 aug 2025, 10:24
Incendiu în Spania: Mii de persoane, evacuate
12 aug 2025, 09:26
Au fost trimiși soldați pe podul care desparte Polonia de Germania: E ca-n timpul războiului
12 aug 2025, 10:14
Taylor Swift anunță lansarea celui de-al 12-lea album din carieră
12 aug 2025, 08:35
Ce speră Moscova să se întâmple după întâlnirea dintre Putin și Trump
12 aug 2025, 08:48
Cristiano Ronaldo se însoară. Georgina Rodriguez a spus „da”
12 aug 2025, 03:29
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
11 aug 2025, 22:03
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge
11 aug 2025, 21:50
Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral
11 aug 2025, 21:15
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
11 aug 2025, 20:54
Nawrocki, așteptat de Trump la Casa Albă: A fost dezvăluită agenda discuțiilor dintre președinții Poloniei și Statelor Unite ale Americii
11 aug 2025, 20:00
Cum vrea Ilan Șor să răstoarne guvernul controlat de partidul Maiei Sandu. Suma primită de protestatarii anti-europeni
11 aug 2025, 19:39
Merz vrea să se consulte cu Trump și Zelenski înainte de întâlnirea liderului american cu Putin
11 aug 2025, 19:01
Zelenski, înaintea întâlnirii Trump–Putin: "Concesiile" faţă de Rusia nu o vor convinge să oprească războiul
11 aug 2025, 17:30
Prima măsură semnată de Karol Nawrocki, noul președinte suveranist din Polonia: Fără impozite pentru părinții cu doi sau mai mulți copii
11 aug 2025, 17:15
Patru reactoare nucleare din Franța, oprite din cauza unei invazii masive de meduze
11 aug 2025, 17:13
Val de caniculă extremă în Europa: Recorduri de temperatură și cod roșu în România și în mai multe alte țări
11 aug 2025, 16:43
Moscova promite pace în Ucraina. Mesajul televiziunii ruse de stat înaintea întâlnirii Trump–Putin din Alaska
11 aug 2025, 16:18
Cutremur puternic în Turcia. Bilanțul victimelor. Seismul a fost resimțit în Istanbul și Izmir, 16 clădiri s-au prăbușit/ Sute de replici
11 aug 2025, 10:07
Statele nordice și baltice se ridică și cer presiuni asupra Rusiei: Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina
10 aug 2025, 22:09
Cutremur cu magnitudinea de 6,1 în vestul Turciei. Seismul, resimțit până la Istanbul și Izmir
10 aug 2025, 20:53
Vicepreședintele JD Vance, anunț despre acordul de pace pentru Rusia și Ucraina
10 aug 2025, 19:47
J.D. Vance dă din casă în legătură cu poziția SUA față de războiul din Ucraina: Nimeni nu va fi super fericit
10 aug 2025, 19:29
Comisia Europeană protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind Ucraina
10 aug 2025, 17:27
Primarul Kievului îl sfidează pe Zelenski: Toată lumea din Ucraina e obosită de acest război. Am plătit un preț uriaș
10 aug 2025, 16:17
Gaza fierbe, dar nici Cisiordania nu e departe. Anunț al Israelului privind prezența IDF în „focarele de teroare” din Cisiordania
10 aug 2025, 15:20
Egiptul își recuperează comorile: 13 artefacte antice, aduse acasă din Marea Britanie și Germania
10 aug 2025, 14:49
Cu frontul blocat de un an, războiul a ajuns la faza „pe sate”. Ucraina a recucerit un sat de la frontiera în regiunea Sumî
10 aug 2025, 12:48
Europa cere SUA ca orice discuție despre Ucraina să aibă loc cu ucrainenii la masă și vrea presiuni mai mari pe Rusia
10 aug 2025, 08:20
Astronauţii misiunii Crew-10 de pe ISS au revenit pe Pământ
10 aug 2025, 04:42
Trump l-a invitat pe Nawrocki la Casa Albă, pe 3 septembrie. Noul președinte al Poloniei, printre favoriții liderului american
09 aug 2025, 19:06
Macron iese la rampă, după anunțul întâlnirii Trump - Putin. Ce vrea președintele Franței
09 aug 2025, 18:55
Zelenski cere ajutor european după confirmarea summitului Trump-Putin
09 aug 2025, 18:24
Cele mai noi știri
acum un minut
Locul din Alaska în care va avea loc întâlnirea istorică dintre Vladimir Putin și Donald Trump
acum 4 minute
Zelenski și liderii europeni, întâlnire cu Donald Trump înaintea summitului cu Putin. Detaliile discuției
acum 15 minute
BANCUL ZILEI: Rugă la Dumnezeu
acum 17 minute
Horoscop 13 august 2025. O zodie va fi prea visătoare
acum 29 de minute
Suma uriașă investită de români în titlurile de stat Fidelis: Instrument sigur de economisire. Cât poți investi, cât câștigi
acum 35 de minute
BAC 2025, sesiunea de toamnă. Subiecte Proba la alegere a profilului
acum 50 de minute
Zelenski acceptă ridicarea restricțiilor de călătorie în străinătate pentru bărbații de vârstă 18-21 de ani  
acum 52 de minute
Incendiu puternic în Grecia. Mii de persoane, nevoite să fugă din calea flăcărilor - FOTO/VIDEO
Cele mai citite știri
pe 12 August 2025
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
pe 12 August 2025
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
pe 12 August 2025
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
pe 12 August 2025
Miza reală pentru George Simion la alegerile locale: Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București
pe 12 August 2025
Turcia renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a reduce risipa alimentară
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel