Benjamin Netanyahu: Israelul le va permite locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze

Întrebat, într-un interviu în limba ebraică acordat canalului internațional de televiziune i24 News, despre posibila emigrare a locuitorilor din Gaza în străinătate, premierul Netanyahu a spus că 'acest lucru se întâmplă în toate conflictele'.



'În Siria, milioane au plecat (...), în Ucraina, milioane au plecat, în Afganistan, milioane au plecat... Și dintr-o dată ei (comunitatea internațională) decid că în Gaza civilii trebuie închiși? Dați-le posibilitatea de a pleca, în primul rând, de a părăsi zonele de luptă și, în general, de a părăsi teritoriul, dacă doresc', a pledat prim-ministrul israelian.



'Vom permite acest lucru, în primul rând, în interiorul Gazei, în timpul luptelor, și cu siguranță le vom permite să părăsească și Gaza. Nu îi alungăm, dar le permitem să plece și asta se întâmplă (...)', a spus el.



'Discutăm cu mai multe posibile țări gazdă, nu pot intra în detalii aici (...) Însă cel mai natural lucru pentru toți cei care își exprima opiniile, cei care afirmă că le pasă de palestinieni și vor să-i ajute este să le deschidă ușile', a subliniat premierul israelian.



Războiul din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mișcării Hamas și Jihadului Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.



Alte 251 au fost luate ostatice și duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâșia Gaza, dar armata israeliană deține informații că doar 22 dintre ele mai sunt în viață.



Armata israeliană a ripostat imediat cu o ofensivă terestră și aeriană dură asupra pozițiilor Hamas din Fâșia Gaza, operațiune în timpul căreia au murit 61.499 de persoane și alte cel puțin 152.000 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza. (Agerpres)

