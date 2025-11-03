Belgrad, sub asediul protestelor: Vucic cedează furiei străzii și promite alegeri anticipate

Sute de polițiști au fost mobilizați duminică seară în centrul Belgradului, după ce simpatizanții și criticii președintelui Aleksandar Vucic s-au ciocnit violent în stradă. Confruntările, izbucnite pe fondul unei tensiuni politice tot mai mari în Serbia, au avut loc la scurt timp după ce liderul de la Belgrad a anunțat organizarea de alegeri parlamentare anticipate, una dintre principalele revendicări ale protestatarilor.

Mii de persoane s-au strâns în fața clădirilor guvernamentale, separate de un amplu cordon de poliție. Potrivit agenției AP, au fost aruncate sticle și torțe, iar forțele de ordine au intervenit în forță pentru a dispersa mulțimea.

Protestele vin la un an după tragedia din Novi Sad

Protestele vin la un an după tragedia din Novi Sad, unde prăbușirea acoperișului gării renovate a dus la moartea a 16 oameni. Accidentul a declanșat o mișcare civică puternică, dominată de tineri, care acuză puterea de corupție, abuz și indiferență.

În Belgrad, manifestațiile de duminică au fost dedicate susținerii Dijanei Hrka, mama uneia dintre victimele din Novi Sad, care a început o grevă a foamei în fața parlamentului. Protestatarii cer pedepsirea celor responsabili, eliberarea persoanelor reținute la mitingurile anterioare și declanșarea de alegeri anticipate. Mișcări similare au avut loc în Novi Sad și în alte orașe ale țării.

Tensiunile s-au amplificat în apropierea taberei ridicate de susținătorii lui Vucic, denumită „Caciland”, instalată încă din martie între sediul președinției și clădirea parlamentului.

"Scuza mea este sinceră, nu din teamă sau pentru a face pe plac cuiva, ci pentru că vreau să schimb atmosfera din societate"

După luni întregi de presiuni publice și manifestații masive, Vucic a anunțat oficial duminică, 2 noiembrie, intenția de a organiza alegeri parlamentare anticipate. „Scrutinul va avea loc înainte de finalul mandatului actual, la o dată stabilită de instituțiile competente”, a declarat acesta în timpul unei vizite la șantierul Stadionului Național din Belgrad, potrivit TVPWorld.

Totodată, președintele și-a cerut scuze pentru retorica dură adoptată anterior la adresa protestatarilor, afirmând că își dorește o schimbare a tonului public. „Scuza mea este sinceră, nu din teamă sau pentru a face pe plac cuiva, ci pentru că vreau să schimb atmosfera din societatea noastră. Îmi mențin mâna întinsă către cei care gândesc diferit”, a spus Vucic.

CITEȘTE ȘI: Colectivul Serbiei: Sute de mii de sârbi rămân în stradă și nu fac „niciun pas înapoi” în fața regimului Vucic