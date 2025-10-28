Belarus se pregătește să găzduiască în luna noiembrie lansări ale rachetelor hipersonice rusești Oreșnik, anunță agenția de presă de stat TASS, citată de Reuters. Potrivit Nataliei Eismont, purtătoare de cuvânt a președintelui Aleksandr Lukașenko, lucrările de pregătire pentru desfășurarea acestor arme sunt aproape finalizate.

Președintele Lukașenko a descris deja rachetele Oreșnik (cunoscută și ca „Alunul”) drept un răspuns direct la ceea ce el numește escaladarea provocărilor din partea Occidentului. Aceste arme au fost deja testate în cadrul exercițiilor militare comune ruso-belaruse din septembrie, evidențiind cooperarea strânsă dintre cele două state.

Rachetele hipersonice Oreșnik, cu rază medie de acțiune, au fost utilizate de Rusia în atacurile asupra Ucrainei, în noiembrie anul trecut. Președintele Vladimir Putin a declarat că aceste lovituri au fost o ripostă la atacurile ucrainene asupra teritoriului rus cu rachete americane și britanice cu rază mare de acțiune. În același timp, liderul de la Kremlin a avertizat că, în cazul continuării acestor operațiuni de către Ucraina, Rusia ar putea lovi și „centre de decizie” din Kiev.

Potrivit lui Putin, rachetele Oreșnik sunt imposibil de interceptat și dețin o capacitate de distrugere comparabilă cu armele nucleare, ceea ce le conferă o importanță strategică majoră în echilibrul puterii regionale. Cu toate acestea, analiști occidentali au exprimat rezerve, afirmând că astfel de afirmații sunt exagerate și că performanțele reale ale rachetelor nu au fost verificate independent.

Desfășurarea acestor arme în Belarus are implicații geopolitice semnificative, demonstrând angajamentul Rusiei de a-și consolida prezența militară în apropierea granițelor Uniunii Europene. În același timp, amplifică tensiunile cu Occidentul, care percepe această mișcare ca o amenințare directă la adresa stabilității regionale și un semnal de descurajare pentru Ucraina, conform Agerpres.