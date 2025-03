Becali, atac vehement la adresa președintei POT, Anamaria Gavrilă. Noile jocuri politice și pe cine vede în turul 2: Chiar așa am ajuns? Suntem de râsul lumii

Gigi Becali a reacționat vehement la vestea că Anamaria Gavrilă, lidera POT, intenționează să candideze la alegerile prezidențiale alături de George Simion. Omul de afaceri consideră că prezența acesteia în cursă ar afecta imaginea României și speră ca judecătorii Curții Constituționale să nu invalideze candidatura liderului AUR, pentru a preveni un astfel de scenariu.

Latifundiarul din Pipera este convins că Simion va ajunge în turul doi și crede că ar avea cele mai mari șanse să câștige împotriva lui Nicușor Dan. Într-un interviu acordat postului Antena 3, Becali a criticat-o dur pe Anamaria Gavrilă și a comentat ironic situația din jurul lui Simion, acuzând influența pe care o are asupra acestuia un anumit „Georgescu”.

"Simion face ce vrea Georgescu"

"Eu după ce am lăudat CCR, acum îi rog să nu îl invalideze pe George Simion. Ar ieși și el din alegeri și asta ne mai trebuie. Anamaria Gavrilă candidat la președinția României? Chiar așa am ajuns? De râsul lumii. Probabil că așa a vrut Georgescu. Simion face ce vrea Georgescu. El a zis, 'facem ce spune Georgescu'. Dacă eram eu Simion…peste două luni el nu mai există. Acum mai are popularitate, peste 2 luni… pa. Din 300 câți au fost la BEC, azi câți l-au susținut? Nici presa nu îl mai bagă în seamă. La revedere, istorie. Pa!

Situația asta e în avantajul lui Simion. Eu cred că CCR are înțelepciune să îl lase să candideze ca să nu candideze Ana Maria. Acum vă zic ceva…dar îmi săriți în cap și ziceți că sunt misogin. Acum…asta ne mai trebuie, președinte? Eu i-am studiat pe oamenii politici. Dacă o femeie e deșteaptă, aia e. USR au oameni deștepți, dar doctrina lor e problema, ei sunt cu curcubeul.

Georgescu, săracu, nu mai vorbesc de el. El crede că a avut vreodată vreo coerență? A fost coerent vreodată? Azi a zis ceva, mâine altceva. Sunt convins 100% că George Simion va fi în turul doi. Toate sondajele o zic. În turul doi vreau să fie cu Nicușor ca să-l bată. Pe Ponta sau Crin nu știu dacă îi poate bate", a declarat Gigi Becali, pentru sursa citată.

Acuzații aduse coaliției de guvernare pentru încercarea de a crea confuzie: Doi de Simion pe buletinul de vot

Gigi Becali crede că membrii coaliției de guvernare încearcă să creeze confuzie în rândul electoratului prin solicitarea președintelui UCD de a candida la alegerile prezidențiale. Astfel, pe buletinul de vot ar fi prezenți doi candidați cu același nume: Florin Simion (UCD) și George Simion (AUR).

„Ce văd eu e că se intenționează să intre în turul al doilea (Victor) Ponta și (Crin) Antonescu. Eu asta cred că e intenția lor (n.r. a coaliției de guvernare). Din moment ce ne-a spus președintele (Florin) Simion de la Uniunea Creștin-Democrată că i s-a propus să candideze și el, ca să confunde numele - Simion cu Simion. I-au propus să candideze, ca să se confunde numele și să nu intre în turul al doilea George. Înseamnă că asta vor! Ponta și Antonescu în turul al doilea”, a mai spus Becali.

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, ar putea prelua din votanții lui Călin Georgescu, după respingerea candidaturii. Totuși, Becali nu crede în această posibilitate: „Nu cred. Eu sunt prieten cu el și-l apreciez. Și ca om politic. Dar nu cred. Nu e credibil”. Citește toată știrea aici!

