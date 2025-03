Gigi Becali, fază tare: Ce vorbesc cu George... nu spun eu tot. Spun și eu ce îi e favorabil lui. ”Să fie înțelept ca șerpii și blând ca porumbeii”

După ce BEC i-a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, Gigi Becali a vorbit despre persoana care îl va înlocui în cursa din luna mai.

Simion nu-i spune lui Becali tot ce discută cu Georgescu

În ultimele zile, au fost vehiculate mai multe nume ca posibili înlocuitori pentru Călin Georgescu, printre care George Simion și Dan Dungaciu. Gigi Becali nu a vrut să ofere mai multe detalii despre planurile formațiunii politice din care face parte, dar nu a exclus nicio opțiune. Totodată, Becali a spus că există posibilitatea ca Georgescu să fie înlocuit de două persoane, întrucât nu există nicio garanție privind aprobarea candidaturii lui George Simion.

„Nu-mi spune mie George (Simion) tot ce vorbește cu (Călin) Georgescu. Îmi spune doar că, dacă Georgescu va fi interzis, el va candida. Sau probabil că va fi încă un candidat. Că dacă-l interzice și pe el?

Să vedem cum se înțelege George cu Georgescu. Dacă se înțeleg să-l susțină pe (Dan) Dungaciu... Poate e nevoie să candideze amândoi, că nu se știe nici cu George ce se întâmplă! Nu se știe...”, a spus deputatul AUR.

Acuzații aduse coaliției de guvernare pentru încercarea de a crea confuzie: Doi de Simion pe buletinul de vot

Gigi Becali crede că membrii coaliției de guvernare încearcă să creeze confuzie în rândul electoratului prin solicitarea președintelui UCD de a candida la alegerile prezidențiale. Astfel, pe buletinul de vot ar fi prezenți doi candidați cu același nume: Florin Simion (UCD) și George Simion (AUR).

„Ce văd eu e că se intenționează să intre în turul al doilea (Victor) Ponta și (Crin) Antonescu. Eu asta cred că e intenția lor (n.r. a coaliției de guvernare). Din moment ce ne-a spus președintele (Florin) Simion de la Uniunea Creștin-Democrată că i s-a propus să candideze și el, ca să confunde numele - Simion cu Simion. I-au propus să candideze, ca să se confunde numele și să nu intre în turul al doilea George. Înseamnă că asta vor! Ponta și Antonescu în turul al doilea”, a mai spus Becali.

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, ar putea prelua din votanții lui Călin Georgescu, după respingerea candidaturii. Totuși, Becali nu crede în această posibilitate: „Nu cred. Eu sunt prieten cu el și-l apreciez. Și ca om politic. Dar nu cred. Nu e credibil”.

Întrebat dacă AUR a strâns semnături în paralel și pentru un posibil alt candidat la prezidențiale decât pentru Călin Georgescu, Becali a răspuns: „Nu sunt eu conducător, chiar dacă știu, nu pot să spun tot. Sunt unele lucruri pe care nu pot să le spun. Și chiar și ce vorbesc cu George... Am niște lucruri pe care le vorbesc cu el și nu pot să vi le spun. Spun și eu ce îi e favorabil lui. Nu spun eu tot... Toate partidele fac asta.”, a adăugat Becali.

Becali nu spune dacă AUR a strâns semnături pentru Simion, dar îi confirmă candidatura

Gigi Becali a declarat, în modul său specific, că George Simion va candida la alegerile prezidențiale din mai, având șanse să se califice în al doilea tur de scrutin. Totuși, el crede că președintele AUR nu îi va putea convinge pe toți adepții lui Călin Georgescu să-i ofere votul de încredere la urne.

„Nu mai știu, nu mai țin minte (n.r. râde)... Nu mai țin minte! Eu i-am zis lui George, și el se gândește la asta (n.r. la candidatură). Vreți să știți din gura mea tot, dar eu vă pot spune niște lucruri și voi să citiți printre rânduri!

(...) Și-așa eu forțez coarda și zic mai mult decât pot să spun. Dar zic: Lasă, că și oamenii trebuie să știe! Nu poți să-i lași pe oameni și să-i minți, să stea unii pe aici și să nu le spui nimic.

Eu de ce să plec din AUR, dacă eu mă înțeleg foarte bine cu președintele partidului, George Simion?! De ce să plec?! Eu am avut o înțelegere cu George Simion, pe care-l consider stăpânul acestui partid. E munca lui. Înțelegerea aia am respectat-o. I-am spus: 'Dacă afectează cumva partidul, spune-mi, că mâine plec!' Și dacă el spune: 'Nea Gigi, nu-mi afectează cu nimic la partid. Chiar îmi este favorabilă'.

De ce? Pentru că eu spun niște lucruri, deschid niște drumuri. Pe care el va merge mai târziu. Am spus că trebuie să candideze? Va candida! Am spus așa? Am deschis drumul de atunci? Uite că va candida! Lui îi convine ceea ce spun eu, că nu spun nimic împotriva lui. Și atunci de ce să-mi dau demisia? Și dacă mi-o dau, de unde mi-o dau? Eu sunt Becali. AUR e mai puternic decât Becali?

Eu cred că George intră în turul al doilea sigur. Nu va lua toți votanții (lui Călin Georgescu). De-aia i-am spus să aibă grijă și să fie înțelept ca șerpii și blând ca porumbeii. De ce? Pentru că în turul al doilea intră sigur. Numai că nu știm dacă-l bate pe contracandidat. E posibil ca alt candidat să ia și de la Georgescu mai puțin decât ia George. Dar să ia și din partea cealaltă...”, a mai declarat Gigi Becali.

Termenul limită pentru înregistrarea candidaturilor la alegerile prezidențiale din 2025 este 15 martie.

Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc pe 4 mai, în timp ce al doilea este programat pe 18 mai.

