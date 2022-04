Becali anunţă că merge în biroul lui Nicolae Ciucă! Totul pentru a duce FCSB în Ghencea

"Să vedem dacă e nevoie să îl jucăm acolo, dacă e decisiv. După meciul cu Craiova, dacă suntem încă în cărți, o să merg personal și la ministrul de armată, pe care l-am cunoscut la nunta Corinei Crețu și mi s-a părut un om înțelept, am văzut că are înțelepciune, nu a fost traseist politic, mi se pare un om intelectual.

Nu știu acum cât de mare bărbăție are. E apropiat de CFR, dar ce importanță are? Credeți că are importanță unde se joacă în ceea ce privește rezultatul?

A cerut galeria, de aceea mă duc la ministru. Suporterii au cerut și eu măcar atâta lucru să fac. Mai mult pentru suporteri fac și pentru toată țara românească, care e stelistă", a spus Gigi Becali la Digi Sport Special.

"Merg la prim-ministru"

"Eu o să merg în asistență și la prim-ministru și am să spun așa: vreau să vă întreb un lucru. Vrem să fim normali? Dacă vrem să mergem la balamuc, mergem!

Domnule, eu am adus în România, din calificări și vânzări de jucători, aproximativ 100 de milioane și i-am băgat în circuitul economic al României. Am plătit taxe și impozite de 40-50 de milioane de când am preluat echipa.

CSA nu e Steaua, o sa vedeți că în 4-5 ani se termină procesele și o să vedeți. Bine, eu sunt Steaua. Bine, sunt FCSB, cum vreți voi. Dar eu sunt societate românească în România și ei consumă de la statul român cam 2-3 milioane din banii publici ai armatei. Păi suntem nebuni cu toții?

Adică noi nu avem voie, care aducem atâția bani în România? Și ei, care consumă, atâția bani, au voie? Și ei, care au stadion de 100 de milioane și atât de mare, joacă cu 2000 de fani in tribune", a explicat Becali.

Becali vrea să vorbească şi cu Vasile Dâncu

"Eu nu m-am implicat până acum. Dar dacă e așa miză mare, o să merg să vorbesc cu ministrul să văd dacă are și bărbăție de comandant al Armatei. Și el știe foarte bine situația. Cum să nu știe un sociolog situația?

E posibil să nu mai fie nevoie dacă nu mai suntem în cărți, sau dacă suntem deja campioni.

Asta nu vreau (n.r.: ca FCSB să joace mereu pe stadionul Steaua), e imposibil. Numai meciul ăsta vreau, așa vrea galeria. E dorința lor și vreau să le-o împlinesc. Permanent nu cred că se poate. E stadionul lor, bine, mă, e al vostru", a spus Becali.

