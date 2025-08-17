Bayern Munchen a făcut spectacol cu Stuttgart în Supercupa Germaniei / Rezultat - Video

Bayern Munchen a cucerit Supercupa Germaniei la fotbal, învingând cu scorul de 2-1 formaţia VfB Stuttgart, pe stadionul MHP Arena din Stuttgart, în faţa a 60.000 de spectatori.

Bayern, campioana en titre din Bundesliga, a deschis scorul în minutul 18, prin atacantul englez Harry Kane, iar apoi şi-a dublat avantajul în repriza secundă (77) graţie reuşitei columbianului Luis Diaz, transferat în această vară de la FC Liverpool.



Stuttgart, câştigătoarea Cupei Germaniei în sezonul trecut, a marcat golul de onoare în timpul adiţional, prin internaţionalul german Jamie Leweling (90+3).



Aceasta a fost a opta victorie pentru bavarezi de la reluarea, în 2010, a evenimentului de deschidere a sezonului, care a fost redenumit Supercupa Franz Beckenbauer în onoarea figurii emblematice a clubului Bayern şi a fotbalului german, care a decedat anul trecut, precizează DPA.

Video

Au evoluat echipele:



VfB Stuttgart; Bredlow - Vagnoman (Assignon, 81), Jaquez, Chabot (Hendriks, 71), Mittelstadt - Karazor (Nartey, 81), Stiller (Chema, 87) - Lewelling, Undav. Fuhrich (Demirovic, 72) - Woltemade.

Bayern Munchen: Neuer - Laimer (Boey, 72), Upamecano (Kimm 81), Tah, Stasinic - Kimmich, Goretzka (Bischoff, 93) - Olise (Karl, 93), Gnabry (Guerreiro, 81), Luis Díaz - Kane.

Arbitru: Harm Osmers.



Bayern Munchen va debuta săptămâna viitoare în noua ediţie din Bundesliga, urmând să primească vineri vizita formaţiei RB Leipzig, în timp ce VfB Stuttgart va juca sâmbătă în deplasare cu Union Berlin, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News