Barna repetă la TV declarația scursă ”pe surse” din ședința coaliției. Lovitură pentru Cîțu, din USR PLUS

Copreşedintele USR PLUS, Dan Barna, afirmă că anumite teme asumate în programul de guvernare de partidul pe care îl conduce ”nu au făcut niciun pas mai departe” şi punctează că o coaliţie nu poate funcţiona dacă ”un partener (...) îşi bifează toate obiectivele politice şi un alt partener stă şi aplaudă topit de emoţie”.



"Într-o coaliţie, obiectivele politice şi obiectivele strategice ale fiecărui partener trebuie să fie prioritizate în mod egal. Ideea că un partener sau altul îşi bifează toate obiectivele politice şi un alt partener stă şi aplaudă topit de emoţie nu are cum să asigure funcţionarea unei coaliţii. Sunt subiecte - SIIJ, zero taxe pe salariul minim (...) - care, deşi au fost aduse pe agendă şi se regăsesc în programul de guvernare, nu au făcut niciun pas mai departe. Or, nu poate să funcţioneze o coaliţie în condiţiile în care doar unul sau altul dintre membri îşi îndeplineşte obiectivele", a declarat Barna miercuri seară, la TVR.

”Cel mai simplu e să trântim uşa şi să plecăm acasă. Este un grup în partidul nostru care spune: 'Să ieşim de la guvernare, să plecăm acasă. Nu se poate, ori facem reformele noastre ori plecăm'. Asta e varianta cea mai facilă, dar e o scăpare care nu ajută cu nimic România, pentru că dacă noi am ieşi de la guvernare, am face două-trei zile dramatism, burtiere însângerate, jale, plâns, după care România va fi aceea dinainte de USR PLUS. O Românie în care speranţa ar fi foarte puţină şi în care oamenii nu ar mai avea în cine să creadă. Mulţi dintre ei, aceia care văd România europeană. Nu sunt toţi în această ţară aşa, dar cel puţin acea bucată de Românie care crede că România se poate moderniza se uită la noi în momentul ăsta”, a adăugat copreşedintele USR PLUS, conform Agerpres.



Dan Barna a arătat că partidul său este hotărât să rămână în coaliţie ”până la momentul în care va fi evident că nu se pot face reforme”. El consideră însă că nu se va ajunge la această situaţie, deoarece a constatat, atât la PNL, cât şi la UDMR, ”o deschidere şi o responsabilitate pentru ceea ce înseamnă necesitatea de reforme în România”.

"Coaliţia nu funcţionează în acest subiect al justiţiei. Ceea ce face colegul meu, Stelian Ion, este exact să ia ce scrie (...) în programul de guvernare pe justiţie, pe care l-am agreat şi cu PNL şi cu UDMR, şi să le transforme în iniţiative legislative. A pus în dezbatere Legile justiţiei şi au înţepenit în Parlament. Am aprobat în Guvern, cu susţinerea premierului, a colegilor de la PNL şi de la UDMR, desfiinţarea SIIJ pe un proiect de lege foarte curat şi clar (...). În această etapă, colegii de la UDMR au venit cu un amendament care practic nu mai desfiinţează SIIJ, ci îl mută la Parchetul General. Pretextul pe care îl folosesc colegii de la UDMR, care blochează această iniţiativă, e unul de istoric. În trecut, dat fiind că au fost probleme în felul în care DNA a anchetat anumite cazuri, să nu mai aducem competenţa legată de magistraţi, să nu mai ajungă la DNA. (...) Dacă ai găsit un poliţist sau un procuror care nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale corespunzător, nu poţi să desfiinţezi Poliţia sau Parchetul. E absurdă această abordare", a declarat Barna, miercuri, la TVR.



Liderul USR PLUS spune că Ministerul Justiţiei şi-a îndeplinit sarcinile prevăzute în programul de guvernare pentru această perioadă, dar mai departe trebuie făcuţi şi "paşii politici".



”SIIJ - e în momentul de faţă o variantă la care lucrăm pentru a găsi o variantă acceptabilă. Legile justiţiei - aşteptăm pur şi simplu asumarea şi de către ceilalţi colegi şi sperăm să se întâmple acum, în această sesiune parlamentară care începe în septembrie, pentru că ele sunt în dezbatere, au fost lucrate, au fost prezentate de Stelian Ion şi de asta spun, acuzaţiile din spaţiul public că Stelian Ion n-a furnizat sunt şi nedrepte şi false. Tot ceea ce era prevăzut în programul de guvernare pentru această perioadă a fost adus de Ministerul Justiţiei şi de ministrul Justiţiei în Guvern. Din Guvern - dacă vorbim de SIIJ - a fost adoptat şi trimis în Parlament. Legile justiţiei sunt în Parlament pentru dezbatere. Adică lucrurile sunt acolo unde trebuie să fie, dar trebuie să facem şi paşii politici mai departe”, a afirmat vicepremierul.