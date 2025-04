Barcelona a făcut spectacol în La Liga. Victorie dramatică în meciul cu Celta Vigo

Liderul din La Liga, FC Barcelona, a obținut o victorie dramatică sâmbătă seara, revenind de la 1-3 pentru a învinge Celta Vigo cu 4-3, într-un meci electrizant decis de un penalty transformat de Raphinha în minutul 98. Succesul le permite catalanilor să își extindă avansul față de Real Madrid la șapte puncte, punând presiune pe rivali înaintea meciului acestora cu Athletic Bilbao, relatează Reuters.

Partida părea să se îndrepte către un egal, după ce Borja Iglesias reușise un hat-trick pentru oaspeți, dar Dani Olmo a obținut un penalty în prelungiri, iar Raphinha a executat impecabil, aducând victoria Barcelonei.

„Asta e fotbalul. Am vrut să câștigăm, dar n-am fost întotdeauna la cel mai bun nivel. Totuși, echipa a luptat până la capăt, iar fanii ne-au împins de la spate,” a declarat Dani Olmo pentru DAZN, după ce a marcat și a obținut lovitura de la 11 metri.

Iglesias dă lovitura de trei ori, Barca răspunde cu forță

Barcelona a deschis scorul prin Ferran Torres, care a punctat din marginea careului pentru al zecelea gol stagional, însă Celta a egalat rapid, profitând de o gafă a portarului Szczesny, care a ieșit greșit pe o centrare a lui Pablo Duran, permițându-i lui Iglesias să înscrie în poarta goală.

În debutul reprizei secunde, un nou moment de slăbiciune în defensiva blaugrana l-a ajutat pe Iglesias să reușească dubla, după o eroare gravă a lui Frenkie de Jong. Atacantul galicienilor a completat hat-trick-ul la o fază de contraatac, profitând de o apărare urcată mult prea sus.

În minutul 64, Dani Olmo a reaprins speranțele gazdelor, marcând la doar cinci minute după ce a fost introdus pe teren. Patru minute mai târziu, Raphinha a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap din apropiere, după o centrare precisă a lui Lamine Yamal.

Celta, vizibil afectată de revenirea catalanilor, părea să plece totuși cu un punct, dar faultul asupra lui Olmo în prelungiri, confirmat de VAR, a oferit Barcelonei șansa victoriei. Raphinha a transformat cu siguranță pentru al 30-lea gol în toate competițiile în acest sezon.

Pablo Duran: „Un gust amar, deși am fost mai buni în multe momente”

„E un sentiment dulce-amar. Am făcut multe lucruri bine. Barcelona are jucători de o calitate imensă în ofensivă și sunt capabili de astfel de reveniri,” a spus Pablo Duran, mijlocașul lui Celta Vigo. „Trebuie să fim mândri de felul în care am jucat. În multe momente am fost mai buni, dar plecăm cu un gust amar din cauza rezultatului.”

Cu această victorie, Barcelona urcă la 74 de puncte, în timp ce Celta Vigo rămâne pe locul 7 cu 43 de puncte, dar cu moralul zdruncinat după ce a fost la un pas de un rezultat mare pe Camp Nou.

