Bărbatul supranumit „bestia din Birkenhead”, eliberat din închisoare. A stat închis 38 de ani pentru o crimă pe care nu a comis-o

Un fost muncitor, închis timp de 38 de ani pentru o crimă pe care nu a comis-o, a fost eliberat după ce o instanță a constatat că o nouă probă ADN invalidează condamnarea sa. Peter Sullivan a fost condamnat în anul 1986 pentru uciderea florăresei Diane Sindall, în vârstă de 21 de ani. Astăzi, Curtea de Apel din Londra a decis, printr-un complet format din trei judecători, să anuleze verdictul, după ce o analiză ADN a arătat că autorul crimei a fost, de fapt, o altă persoană, scrie Daily Mail.

Judecătorii au hotărât în favoarea lui Sullivan, acum în vârstă de 68 de ani, marcând astfel cea mai lungă eroare judiciară din istoria Marii Britanii. Sullivan a urmărit audierea prin videoconferință din închisoarea de maximă securitate Wakefield, cu brațele încrucișate, în timp ce judecătorii au anunțat decizia după două ore de audieri.

"Mi-am pierdut libertatea în urmă cu patru decenii, pentru o crimă pe care nu am comis-o"

După pronunțarea deciziei, avocatul său a citit un mesaj emoționant din partea lui Sullivan:



„Mi-am pierdut libertatea în urmă cu patru decenii, pentru o crimă pe care nu am comis-o. Astăzi vedem cât de mult s-au schimbat lucrurile – știința, practica juridică, metodele de investigație și interogare ale poliției. Ce mi s-a întâmplat a fost profund nedrept, dar nu vreau ca acest fapt să umbrească tragedia pierderii unei vieți nevinovate. Nu am ucis și nu am luat viața nimănui, niciodată. Așa cum Dumnezeu îmi este martor, se spune că adevărul te eliberează. Din păcate, nu spune și cât durează. Nu sunt furios, nu sunt plin de resentimente. Vreau doar să mă întorc la cei dragi și să valorific cât mai bine timpul care mi-a mai rămas”.

„L-am pierdut pe Peter timp de 39 de ani. La final, nu putem spune că am câștigat ceva – nici noi, nici familia Sindall. Ei și-au pierdut fiica și nu o vor mai recupera. Acum, încercăm să reconstruim o viață în jurul lui Peter. Ne pare rău pentru familia Sindall, e trist că s-a ajuns aici”, a spus sora lui, Kim Smith.

Membri ai familiei lui Sullivan, prezenți în sala de judecată, au izbucnit în lacrimi în momentul în care judecătorul a rostit: „Anulăm condamnarea.”

„Deși probele circumstanțiale păreau convingătoare la momentul procesului, noua probă științifică indică o altă persoană – un bărbat necunoscut. Dacă această probă ar fi fost disponibilă în 1986, întregul probatoriu ar fi fost considerat insuficient. În aceste condiții, condamnarea nu poate fi considerată sigură”, a explicat judecătorul Holroyde.

„Un moment istoric”

Avocata lui Sullivan, Sarah Myatt, a spus în fața instanței: „Este un moment istoric. Peter Sullivan este victima celei mai lungi erori judiciare din Marea Britanie. A îndurat aproape 40 de ani într-o închisoare de maximă securitate pentru o crimă îngrozitoare pe care nu a comis-o. Astăzi, justiția a fost, în sfârșit, făcută”.

Noua probă ADN, prelevată de pe corpul mutilat al lui Diane Sindall, aparține unei persoane necunoscute, care nu figurează în baza națională de date ADN și nu este legată de alte infracțiuni nerezolvate.

Poliția din Merseyside a redeschis ancheta în cazul morții violente a tinerei florărese. Parchetul a recunoscut că, dacă această probă ar fi existat la momentul respectiv, Sullivan nu ar fi fost niciodată pus sub acuzare.

Duncan Atkinson KC, reprezentant al Ministerului Public, a declarat: „Nu contestăm faptul că această probă ADN subminează validitatea condamnării. Dacă ar fi existat atunci, este greu de crezut că s-ar fi decis trimiterea sa în judecată. Această probă sugerează clar că o altă persoană a fost responsabilă pentru agresiunea sexuală și crimă”.

Cum a murit florăreasa

Diane Sindall a fost ucisă brutal în august 1986, după ce mașina ei s-a stricat și a pornit pe jos spre o benzinărie. Se grăbea acasă pentru a-și pregăti nunta. A fost atacată, agresată sexual și bătută până la moarte, trupul fiindu-i găsit mutilat și parțial dezbrăcat pe o alee.

În noiembrie 2023, Comisia pentru Revizuirea Cazurilor Penale (CCRC) a retrimis cazul lui Sullivan Curții de Apel, în baza noii probe ADN. Probele din 1986 au fost reanalizate și a fost identificat un profil genetic care nu corespunde lui Sullivan.

El a semnalat, încă din 2021, nereguli legate de interogatorii, lipsa unui avocat și absența unui adult însoțitor în timpul anchetei, deși avea nevoie de protecție în calitate de persoană vulnerabilă. Sullivan mărturisise inițial crima, dar ulterior și-a retras declarația, spunând că a fost forțat de polițiști.

În instanță, avocatul său, Jason Pitter KC, a explicat: „La acel moment, nu exista tehnologia necesară pentru analiza materialului biologic. Din 2024, însă, a fost posibilă analiza ADN, care indică un bărbat necunoscut, altul decât inculpatul, ca autor al faptei”.

Sullivan, cunoscut cândva sub porecla „Bestia din Birkenhead”, a fost copleșit de emoție după verdict. A fost văzut ștergându-și lacrimile și privind spre cer.

Anchetă reluată. Peste 260 de bărbați excluși

Poliția din Merseyside a transmis că noua probă ADN nu exista la momentul anchetei inițiale.



„Suntem hotărâți să aflăm cui aparține ADN-ul descoperit la locul crimei. Din păcate, nu există nicio potrivire în baza națională. Până acum, peste 260 de bărbați au fost testați și eliminați din anchetă. Verificările continuă inclusiv în orașe precum Swansea, Perth, Londra, Hull și Newcastle”, a declarat șefa anchetei, Karen Jaundrill.

„ADN-ul nu aparține nici unui membru al familiei Diane, nici logodnicului ei de atunci. Credem că această probă ar putea fi cheia care leagă ucigașul de scenă crimei”, a adăugat aceasta.

