Bărbat găsit decedat în faţa blocului, la Aiud

Un bărbat de 65 de ani din municipiul Aiud a fost găsit fără viaţă, duminică dimineaţa, în faţa blocului în care locuia. Primele verificări ale poliţiştilor indică faptul că acesta ar fi căzut, în cursul nopţii, de la etajul al doilea al imobilului.

„În această dimineaţă, poliţiştii din Aiud au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe strada Gheorghe Doja, se află un bărbat decedat. Din cercetările preliminare rezultă că acesta ar fi căzut de la etajul doi al blocului în care locuia”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

Potrivit anchetatorilor, nu există suspiciuni privind natura morţii. Trupul neînsufleţit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei decesului.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, a precizat IPJ Alba.

