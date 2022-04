Banii cetăţenilor din Buzău, spre primarul pro-rus din Chişinău. Decizie controversată, primarul Ceban nu a condamnat invazia rusă în Ucraina

Consiliul Județean Buzău a aprobat, în două rânduri, alocarea a zece milioane de lei moldovenești (puțin peste 2,5 milioane lei, res­pectiv o jumătate de milion de euro) pentru realizarea unor proiecte de infrastructură în municipiul Chișinău. Inițiativa a fost, la vremea respectivă, una lăudabilă, chiar dacă Ion Ceban, actualul primar al Chișinăului, este un politician declarat pro-rus. Dar acum s-a transformat în una controversată, după ce primarul Ceban a evitat să condamne invazia rusă în Ucraina.

Banii, daţi ca donaţie

Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu, anunța, în cadrul în cadrul unei conferințe de presă susținută, la jumătatea lunii februarie, în comun cu primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, că va fi acordată suma de opt milioane de lei moldovenești, ca donație, pentru realizarea unor proiecte de infrastructură în capitala Republicii Moldova, sectoarele Buiucani și Botanica, scrie opiniabuzau.ro.

„Am mulțumit președintelui Consiliului Județean Buzău, dar și consilierilor care au aprobat recent ajutorul financiar pentru municipiul Chișinău în valoare de 8 milioane de lei moldovenești. Este o a doua donație, după ce anterior de la Consiliul Județean Buzău au venit încă două milioane de lei (moldovenești, n.r.), pe care le-am folosit la reabilitarea scuarului din str. N. Titulescu din sectorul Botanica”, a precizat Ceban atunci.

Zilele Chişinăului, organizate... la Buzău

"Vreau să continuăm tradiția Zilelor Chișinăului la Buzău și sper ca, de această dată, pandemia să ne lase să ne manifestăm așa cum trebuie și să facem ceva mult mai amplu. Nu aș mai vrea să ne ducem în septembrie și aș vrea să facem acest lucru mai devreme. Reînviem Tabăra de la Măgura și Zilele Chișinăului, vrem să le facem concomitent cu Buzău Fest, în mai multe locații din municipiu și județul Buzău, la începutul lunii iunie pentru că este vară. Atunci este și Ziua Internațională a Copilului și lumea este puțin mai veselă și cred că, după tot ce s-a întâmplat, oamenii au nevoie și de cultură. Urmărim promovarea tradițiilor, publicul nostru țintă sunt tinerii, vrem să promovăm locurile noastre tradiții din Basarabia și România, copiii care fac artă din cele două țări. Tot atunci aș vrea să marcăm și intrarea Ținutului Buzăului în rândul Rețelei Globale a Geoparcurilor UNESCO, pentru că până atunci sper să primim și acreditarea”, spunea, la jumătatea lunii februarie, Petre Emanoil Neagu.

"Am venit în România pentru a discuta cu mai multe autorități despre proiecte pe care le putem face împreună. Consiliul Județean Buzău este primul consiliu județean cu care am format un acord și avem și primele rezultate foarte frumoase. Am reușit să ajungem la Buzău cu un program extraordinar pe trei zile și avem realizări și în infrastructură și în educație. Cred că este foarte important să punem în relații tinerii și mă bucur că putem face acest proiect de reabilitare a scuarului catedralei, locul unde se întâlnește, probabil, toată lumea în Chișinău și să facem bineînțeles și alte proiecte”, spunea Ioan Ceban, primarul municipiului Chișinău.

Care sunt legăturile lui Ceban cu Rusia

În decembrie 2020, Ion Ceban a fost inclus în delegația Partidului Socialist din Republica Moldova care s-a întâlnit cu Dmitri Kozak (demnitar de la Kremlin care, la indicația lui Putin, se va ocupa de „reglementarea problemei transnistrene”), dar și cu persoane-cheie de la vârful FSB (servicul de securitate al Federației Ruse) care răspund de Republica Moldova. „Vizita aceasta la Kremlin, consultanța rusească oferită în campania electorală, logistica de care se bucură și susținerea sa în creștere pe linie de PSRM sunt semne evidente ale importanței lui Ceban în jocurile Moscovei de dincolo de Prut”, mai arată sursa citată

