Data publicării: 19:56 21 Sep 2025

Banda de alergare sau aparatul de vâslit: Ce recomandă antrenorii pentru arderea grăsimilor și creșterea masei musculare

Autor: Darius Mureșan
banda de alergat sala Sursa foto: https://www.freepik.com/, @senivpetro
 

Foarte mulți oameni aleg să meargă la sală pentru a slăbi și a crește masa musculară. Dar ce alegi pentru rezultate mai bune: banda de alergare sau aparatul de vâslit? Iată ce spun specialiștii!

Vâsla arde mai multe calorii și solicită mai multe grupe musculare decât banda de alergare, însă pentru arderea grăsimii contează cât de des folosești aparatul, subliniază Erica Coviello, antrenoare. Pentru dezvoltarea forței, banda întărește în special fesierii și cvadricepșii, în funcție de înclinare, pe când vâsla lucrează simultan partea superioară și inferioară a corpului, ceea ce oferă un plus de forță. Indiferent de alegere, ambele aparate sprijină sănătatea cardiovasculară, potrivit 20minutos.es

 

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @mrranbo

 

Vâslitul, un antrenament complet pentru minte și corp

În ultimii ani, vâslitul pe aparatele dedicate din sălile de fitness a devenit tot mai popular. Considerat unul dintre cele mai complexe exerciții cardio, acest tip de antrenament reunește într-o singură mișcare efortul întregulului corp.

Spre deosebire de alte aparate care izolează anumite grupe musculare, vâslitul implică simultan brațele, spatele, abdomenul, picioarele și fesierii. Mișcarea fluidă și repetată contribuie la tonifierea musculaturii, la îmbunătățirea posturii și la dezvoltarea forței generale. Fiind un exercițiu cu impact redus, protejează articulațiile, ceea ce îl face potrivit pentru persoane de toate vârstele, inclusiv pentru cei care se recuperează după accidentări ușoare.

Beneficiile nu se opresc la nivel fizic. Ritmul constant al vâslitului și concentrarea pe respirație induc o stare de calm, reduc stresul și sporesc capacitatea de concentrare. De asemenea, prin arderea rapidă a caloriilor și stimularea metabolismului, acest tip de antrenament este un aliat de încredere în gestionarea greutății corporale.

Pentru rezultate vizibile, specialiștii recomandă sesiuni de 20-30 de minute, de trei-patru ori pe săptămână, adaptând intensitatea în funcție de nivelul de pregătire. Important este ca mișcările să fie corect executate, iar postura să fie menținută, pentru a preveni suprasolicitarea spatelui.

Vâslitul la sală este, în esență, mai mult decât un exercițiu, este o experiență care îmbină echilibrul fizic și mental și reprezintă un mod plăcut și eficient de a rămâne activ.

fitness
cardio
sala de sport
Banda de alergare sau aparatul de vâslit: Ce recomandă antrenorii pentru arderea grăsimilor și creșterea masei musculare
