BANCUL ZILEI: Bulă și Bubulina, în noaptea nunții

Bancul zilei. Bubulina stătea în pat, și îl aștepta pe Bulă, care se uita pe fereastră.

Așteaptă ea o jumătate de oră, după care îi spune:

– Hai, Bulă, ce faci acolo? Hai, că nu mai pot aștepta!

– Stai, Bubulino, că vin acum! Încă 30 de minute trec și Bubulina fierbe:

– Hai, Bulă, că te aștept! Sunt nu mai a ta! Ia-mă!

– Stai, că vin acu, ce te grăbești așa? Peste încă o jumătate de oră, Bubulina se duce la Bulă, supărată:

– Bă Bulă, ce faci?? Hai, mă, ce naiba faci acolo?Îngândurat, Bulă îi răspunde, uitându-se în continuare pe fereastră:

– Bubulino, avea dreptate tata că este frumoasă noaptea nunții!

