BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de dirigenție

Bancul zilei. Diriginta întreabă elevii despre ce le lipseşte acasă.
Primul răspunde Costel:
– Nouă ne lipseşte o maşină. În rest avem de toate.
Apoi vine rândul lui Vasilică:
– Nouă ne trebuie un TV nou, cel vechi e în urmă cu tehnologia.
E rândul lui Bulă. Familia lui era cea mai săracă din oraş:
– Nouă nu ne lipseşte nimic.
– Cum aşa Bulă!? se miră diriginta de răspunsul lui Bulă, ştiind situaţia lui de acasă.
– Păi, doamna dirigintă, a venit soră-mea cea mare aseară acasă şi i-a spus mamei că a rămas însărcinată. Şi mama i-a spus lui tata că: “Asta ne mai trebuia”!
de Val Vâlcu