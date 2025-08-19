BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de dirigenție

Bancul zilei. Diriginta întreabă elevii despre ce le lipseşte acasă.

Primul răspunde Costel:

– Nouă ne lipseşte o maşină. În rest avem de toate.

Apoi vine rândul lui Vasilică:

– Nouă ne trebuie un TV nou, cel vechi e în urmă cu tehnologia.

E rândul lui Bulă. Familia lui era cea mai săracă din oraş:

– Nouă nu ne lipseşte nimic.

– Cum aşa Bulă!? se miră diriginta de răspunsul lui Bulă, ştiind situaţia lui de acasă.

– Păi, doamna dirigintă, a venit soră-mea cea mare aseară acasă şi i-a spus mamei că a rămas însărcinată. Şi mama i-a spus lui tata că: “Asta ne mai trebuia”!

