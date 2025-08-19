Data publicării:

BANCUL ZILEI: Bulă la ora de dirigenție

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri

Bancul zilei. Diriginta întreabă elevii despre ce le lipseşte acasă.

Primul răspunde Costel:

– Nouă ne lipseşte o maşină. În rest avem de toate.

Apoi vine rândul lui Vasilică:

– Nouă ne trebuie un TV nou, cel vechi e în urmă cu tehnologia.

E rândul lui Bulă. Familia lui era cea mai săracă din oraş:

– Nouă nu ne lipseşte nimic.

– Cum aşa Bulă!? se miră diriginta de răspunsul lui Bulă, ştiind situaţia lui de acasă.

– Păi, doamna dirigintă, a venit soră-mea cea mare aseară acasă şi i-a spus mamei că a rămas însărcinată. Şi mama i-a spus lui tata că: “Asta ne mai trebuia”!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Bulă și Bubulina, în noaptea nunții

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
BANCUL ZILEI: Bulă la ora de dirigenție
19 aug 2025, 08:29
BANCUL ZILEI: Bulă și Bubulina, în noaptea nunții
18 aug 2025, 08:39
BANCUL ZILEI: Povești din familie
17 aug 2025, 07:26
Bancuri de Sfânta Maria
15 aug 2025, 06:57
BANCUL ZILEI: Sfatul unui prieten
14 aug 2025, 08:59
BANCUL ZILEI: Rugă la Dumnezeu
13 aug 2025, 08:52
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
BANCUL ZILEI: Bulă își trimite nevasta la mare
12 aug 2025, 07:58
BANCUL ZILEI: Declarație de dragoste
11 aug 2025, 05:12
BANCUL ZILEI: Românii dau raportul lui Dumnezeu
10 aug 2025, 08:05
BANCUL ZILEI: Ordine de la soție...
09 aug 2025, 07:15
BANCUL ZILEI: Cu Zăpadă în Caraibe
08 aug 2025, 08:35
BANCUL ZILEI: Destinul unui copil
07 aug 2025, 06:02
BANCUL ZILEI: Pedeapsa pentru bigamie
05 aug 2025, 08:00
BANCUL ZILEI: Despre elemente...
04 aug 2025, 08:52
BANCUL ZILEI: Domnule doctor, am înnebunit
03 aug 2025, 06:26
BANCUL ZILEI: Soție de magician
02 aug 2025, 10:07
BANCUL ZILEI: Oferta...
01 aug 2025, 08:39
BANCUL ZILEI: Medicamentul împotriva bolii
31 iul 2025, 08:28
BANCUL ZILEI: Când te bate Dumnezeu
30 iul 2025, 09:19
BANCUL ZILEI: Cadoul dn America
29 iul 2025, 08:22
BANCUL ZILEI: Discuție între țărani...
28 iul 2025, 08:29
BANCUL ZILEI: Alegerea soției...
27 iul 2025, 08:43
BANCUL ZILEI: Discuții cu părinții, după prima întâlnire
26 iul 2025, 06:32
BANCUL ZILEI: Bărbatul a încurcat-o!
25 iul 2025, 08:23
BANCUL ZILEI: Record de vânzări la supermarket
24 iul 2025, 08:51
BANCUL ZILEI: Luna de miere, plină de surprize
23 iul 2025, 09:15
BANCUL ZILEI: Despre relația de cuplu
22 iul 2025, 08:30
BANCUL ZILEI: Interpretarea anunțurilor matrimoniale ale femeilor
21 iul 2025, 09:16
BANCUL ZILEI: Mesajul buclucaș
20 iul 2025, 08:21
BANCUL ZILEI: Dorința unui copil
19 iul 2025, 07:34
BANCUL ZILEI: Doi olteni în vacanță
18 iul 2025, 08:48
BANCUL ZILEI: Concurs de lingvistică
17 iul 2025, 08:25
BANCUL ZILEI: Durerea de măsea
16 iul 2025, 09:19
BANCUL ZILEI: Femeia adulteră
15 iul 2025, 08:06
BANCUL ZILEI: Viața privată...
14 iul 2025, 11:06
BANCUL ZILEI: Soția, grijă de mamă
13 iul 2025, 09:31
BANCUL ZILEI: Bulă începe să vândă din casă
12 iul 2025, 06:08
BANCUL ZILEI: Bulă, raport primit de la vecin
11 iul 2025, 08:41
BANCUL ZILEI: Caracterizarea Mariei pentru soț
10 iul 2025, 08:13
BANCUL ZILEI: Despre cafea...
09 iul 2025, 08:41
BANCUL ZILEI: Medicamentul alternativ
08 iul 2025, 09:07
BANCUL ZILEI: E-mail de la soție...
07 iul 2025, 08:45
BANCUL ZILEI: Înțelepciunea unei femei
06 iul 2025, 08:45
BANCUL ZILEI: Noi impozite pentru pensionari
05 iul 2025, 07:19
BANCUL ZILEI: Soția, plecată în delegație...
04 iul 2025, 08:30
BANCUL ZILEI: Lecția de economie
03 iul 2025, 08:36
BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de dirigenție
02 iul 2025, 06:51
BANCUL ZILEI: Un oltean, în bazar
30 iun 2025, 08:20
BANCUL ZILEI: Cererea unui pensionar
29 iun 2025, 06:20
BANCUL ZILEI: Grija soțului pentru consoartă
27 iun 2025, 09:03
BANCUL ZILEI: Călugăriță și călugăr, apropiați din cauza viscolului
26 iun 2025, 09:08
Cele mai noi știri
acum 6 minute
Horoscop 19 august 2025. Zodia care va avea o zi de neuitat
acum 11 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la ora de dirigenție
acum 17 minute
Când va avea loc întâlnirea Putin - Zelenski
acum 19 minute
Fake news în timpul întâlnirii lui Trump cu liderii europeni. O imagine cu Macron și Ursula a iscat dezbateri aprinse / foto în articol
pe 18 August 2025
Momentul când Babasha este lovit de o sticlă, chiar pe scenă, la un concert: ''Cine a făcut treaba asta?'' - Video
pe 18 August 2025
Adevărul din Primăria Generală! Cine are pe mână tot: și banii, și decizia finală. ”Până când nu semnează, nu se întâmplă”
pe 18 August 2025
Prinții William și Harry candidează amândoi pentru un nou rol care i-ar putea apropia
pe 18 August 2025
Grăsimea care nu se vede, dar care duce la cancer. Nu e vorba de obezitate
Cele mai citite știri
pe 18 August 2025
Un lanț românesc de magazine cumpără 87 de magazine Mega Image și Profi. Surpriză totală pe piață
pe 18 August 2025
S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos
pe 18 August 2025
Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
pe 18 August 2025
Bolojan, anunț după negocierile cu magistrații pe tema pensiilor
pe 18 August 2025
George Simion vrea guvernare cu PSD. Grindeanu, răspuns categoric
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel