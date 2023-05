Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a identificat practici comerciale înşelătoare cu privire la modul de calcul al ratelor la 11 bănci de pe piaţa locală, acestea fiind sancţionate cu 550.000 de lei.

Horia Constantinescu, președintele ANPC, a declarat că informațiile vor fi transmise Consiliului Concurenței:

„Să realizezi că, la jumătatea contractului de împrumut, nu ai făcut altceva decât să plătești dobânzi și foarte puțin din credit, este o povară mare pe umerii debitorilor. (...) Vom transmite și Consiliului Concurenței cele constatate de către colegii noștri pentru a face și dânșii o analiză a întregii situații“, a precizat acesta, conform Știrile TVR.

Adrian Vasilescu: Banca Națională a României nu poate apăra băncile

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României, a oferit un punct de vedere, în exclusivitate pentru DC News, despre presupusele „practici comerciale înșelătoare“ sesizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor :

„Plec de la ideea că în această chestiune privitoare la calculul dobânzilor și ratelor la creditele de consum sau creditele ipotecare, BNR nu are nicio prerogativă prin care să se interpună în rezolvarea acestei situații. Dobânda este un preț și prețul în România este liber. Sigur că de multe ori se abuzează de libertate, și am văzut asta în criza care a început în 2020 și nu am scăpat de ea nici acum. S-au făcut abuzuri în ceea ce privește prețul la energie în toată lumea și au fost recunoscute peste tot. Au ridicat prețurile pentru că au putut să o facă, dar asta nu înseamnă că au făcut ceva ilegal. Legea lasă libertatea de a alege în întregul sistem al prețurilor. Nu mai suntem într-o țară care să lucreze cu prețuri fixe ori prețuri planificate.

Și ANPC-ul trebuie să aibă în vedere faptul că, în ceea ce privește calculul și implementarea dobânzii în sistemul de rate, legea spune un singur lucru, anume că dobânda se calculează în funcție de ROBOR, IRCC sau dobânda fixă, una din ele la alegere, plus marja băncii. Apoi legea se oprește. Nu e niciun indiciu în lege privitor la proporția fiecărei rate între dobândă și principal. Legea nu spune asta.

Mai există, însă, o lege, cea a părților contractului. De ani întregi, în contracte există o practică ce prevede la început dobânzi mai mari, ce ajung până la 75% din totalul de rambursat, care înseamnă dobândă plus principal, iar pe măsură ce creditul înaintează, ponderea dobânzilor scade și crește proporțional ponderea principalului. Astfel, în ultimele luni de plată la creditele mai lungi, principalul e combinat în fiecare rată și dobânda e mai mică. Asta e practica și legea e lege! Am văzut în comunicatul ANPC-ului că au un punct de vedere pe care și-l vor apăra în instanță, deci mai departe va vorbi instanța. Cei care trebuie să-și facă apărarea sunt băncile. Banca Națională nu le poate apăra, nu are dreptul să se implice în această chestiune, iar din când în când, atunci când BNR a crezut că se exagerează, guvernatorul le-a arătat obrazul băncilor, având în vedere că în tradiția sistemului bancar există această normă de atenționare morală. Atât!“, a spus Adrian Vasilescu.

Ar trebui ca specialiștii în materie de credite să se pronunțe, pentru că băncile susțin că e în avantajul clientului această modalitate de a proporționa în rata de plătit dobânda și principalul. E cazul să se pronunțe experții neutri“, a mai spus Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României.

