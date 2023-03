Adrian Vasilescu arată două reușite ale BNR. ”A avut dreptate. Foarte puține țări au reușit asta”. Rolul politicii monetare - Video

”În 9 februarie încă nu exista un raport al inflației privind inflația pe ianuarie, dar Banca Națională are posibilități să-și facă propriile calcule, sigur, nu foarte exacte, dar cu aproximație, iar atunci când a venit raportul inflației, am văzut cu toții că Banca Națională a avut dreptate să ia o pauză în 9 februarie după ce la ședința din ianuarie mai ridicase dobânda cu 0,25%, de la 6,75% la 7%. Astfel, dobânda Lombard a devenit 8%, e dobânda în baza căreia se dau credite la bănci de la Banca Națională, și facilitatea de depozit, unde băncile vin cu banii rămași peste noapte și-i depun la Banca Națională, la 6%. Ce s-a întâmplat în ianuarie, am văzut că BNR a păstrat linia de definiție a coridorului de inflație și anume plus-minus un punct procentual. Dacă ne uităm la ratele din 2022, au fost situații când nu a fost respectată, pentru că BNR, în unele momente când inflația din 2021 mai ales, nu crescuse prea mult și nici la începutul lui 2022, a fost foarte grijulie cu dobânda de politică monetară.

De ce? Pentru că dobânda de politică monetară are două caracteristici foarte importante: când urcă, sprijină creșterea economică, dar lasă inflația să-și facă de cap. Când găsește nivelul de echilibru, atunci nici recesiunea nu vine peste noi, creșterea economică este păstrată în limite normale și nici inflația nu se umflă prea mult. Ce am văzut, că BNR a avut două obiective, să calmeze inflația și să evite o recesiune. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat în 2022, am avut creștere economică peste 4%, foarte puține țări reușind asta, iar inflația a scăzut” a spus Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, în cadrul emisiunii ”Totul despre bani”, de la DCNews și DCBusiness.

Adrian Vasilescu a mai punctat că BNR a reușit două obiective: ”să avem creștere economică puternică și să-i dăm în cap inflației”.

