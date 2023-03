Invitat la emisiunea „Totul despre bani“, la DC News, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României, a vorbit despre politicile BNR care au făcut ca România să fie cea mai performantă țară de pe Flancul Estic în ceea ce privește inflația:

„Cu toții ne dorim ca produsele pe care le cumpărăm să fie din ce în ce mai ieftine. Este un lucru sănătos pentru economie să avem o deflație?“, a întrebat jurnalistul Mihai Ciobanu, redactor-șef DC Business.

„Deflația este cel mai puternic agent. Și inflația pe care o suportăm acum, în ianuarie 2021, nimic nu prevestea că ar putea să vină furtuna prețurilor. Și a venit, după ce în 2020 am avut cea mai bună poziție din toate cele 27 de țări din Uniunea Europeană în tabloul inflației. 2,06% este o inflație ideală. Așa am încheiat luna decembrie și așa am intrat în 2021.

Banca Națională a coborât dobânda de politică monetară la 1,25%, care înseamnă cea mai de jos dobândă de politică monetară din întreaga istorie de 143 de ani a Băncii Naționale a României“, a precizat Adrian Vasilescu.

România, cea mai bună poziție de pe Flancul Estic

„Când a venit flagelul inflației, a trebuit să-i facem față, iar BNR își avea pregătite arsenalele și le-a scos în câmpul de bătălie. Este foarte clar că am făcut față foarte bine. Noi suntem în zona Flancului Estic, iar aici suntem cu Cehia, Polonia, Ungaria, țările baltice și cu Slovacia. România are cea mai bună poziție privind inflația din această zonă. Toate sunt cu inflații mai mari decât la noi. În unele țări sunt la peste 20%. Noi am rămas la 15% și avem cea mai mică inflație din întregul Flanc Estic. În comparație cu țări cu care avem același regim, noi am acționat foarte bine. Nu mă feresc s spun asta. Avem o poziție mult mai bună decât celelalte țări din Flancul Estic.

Sigur că nu ne putem compara cu Franța sau Germania, dar nici cu zona euro, care a pornit în 2022 de la o deflație foarte mare. A avut deflație din aprilie 2020 și până la sfârșitul anului. A intrat cu deflație în 2021 și abia prin martie a ieșit din deflație și a ajuns la 2%. Din păcate, nu a putut să o țină și s-a dus până la 9,1%. După 9,1% a început să scadă, dar este inflația medie“, a spus, la DC News, Adrian Vasilescu.

