Balonare imediat după masă. Din ce cauze apare și cum se tratează

Balonarea este caracterizată de senzația de dilatare a abdomenului, din cauza gazelor în exces din intestine. Este una dintre cele mai frecvente tulburări gastrointestinale, fiind întâlnită la aproximativ 15-30% din populația glubului. De cele mai multe ori, balonarea își face apariția imediat după masă, fie din cauza alimentației, fie din cauza unor probleme serioase de sănătate.

Dacă balonarea este însoțită și de alte simptome, precum scăderea involuntară în greutate, pierderea poftei de mâncare, durere severă de stomac, arsură retrosternală care se agravează, prezența sângelui în scaun, scaun negru, icter, greață, vărsături, dieree sau febră, mergi, cât mai repede, la un control medical.

De ce apare balonarea după masă? Cauze frecvente

Balonarea imediat după masă poate fi cauzată de intoleranța alimentară, de consumul de alimente bogate în fibre de origine vegetală, de consumul de băuturi carbogazoase sau de supraalimentare. Și înghițirea aerului poate fi o cauză frecvent întâlnită.

Intoleranța alimentară

Dacă te confrunți cu balonare imediat după ce ai mâncat, poate fi vorba despre o intoleranță alimentară sau despre o alergie. Este posibil ca organismul tău să nu se împace foarte bine cu alimentele care conțin gluten, fructoză sau lactoză, astfel că ar fi bine să le eviți.

Consumul de alimente bogate în fibre de origine vegetală

Alimentele bogate în fibre de origine vegetală tind să fermenteze, ceea ce atrage o cantitate crescută de fluide în abdomen. Acest lucru aduce cu sine mai multe gaze și un disconfort crescut. De evitat sunt următoarele alimente: fasolea, lintea, cerealele integrale, broccoli, varza de Bruxelles, ceapa, conopida, merele și portocalele. Nu se recomandă evitarea totală a lor, ci doar consumul cu moderație.

Consumul de băuturi carbogazoase

Băuturile carbogazoase au dioxid de carbon din plin. Acest gaz se poate concentra în tractul gastrointestinal, generând balonare. Riscul de apariție a acestui disconfort poate fi diminuat dacă băuturile carbogazoase sunt consumate cu moderație.

Supraalimentarea

Consumând alimente în exces nu faci decât să îți mărești stomacul și să determini apariția senzației de presiune intraabdominală. Încearcă să ai mese regulate și porții mai mici de mâncare.

Cum se tratează balonarea după masă?

Balonarea se tratează diferit în funcție de pacient, neexistând un tratament universal. Foarte bune sunt probioticele, medicamente eliberate fără prescripție medicală, care conțin bacterii bune pentru echilibrarea bacteriilor existente la nivelul intestinelor.

Recomandate adesea de medici sunt antispasticele, deoarece sunt eficiente în caz de colon iritabil, gastrită, enterită sau esofagită. Cele mai folosite sunt bromura de otiloniu și bromura de pinaveriu, adesea în combinație cu simeticonă.

Dieta joacă, de asemenea, un rol foarte important. Astfel, este indicat consumul fructelor și legumelor proaspete (banane, afine, ananas, morcovi, spanac, dovlecei), lactatelor (lapte fără lactoză), uleiurilor (de cocos sau de măsline), cerealelor integrale , proteinelor de origine animală (ouă, carne de vită, pui etc.), semințelor (in, dovleac, floarea soarelui) și nucilor (migdale, arahide etc.), scrie BZI.

